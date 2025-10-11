Washington menace de sanctions les pays qui approuveront une taxe carbone sur le transport maritime

Dans le cadre d’un vote de l’Organisation maritime internationale visant à adopter un accord pour réduire les émissions mondiales de carbone, Donald Trump a menacé de sanctionner tous les pays votant en faveur de cette mesure.

Un enjeu environnemental. La semaine prochaine, les membres de l’Organisation maritime internationale, une agence de l’Organisation des Nations unies, se réuniront pour voter sur l’adoption d’un accord dit «NZF». Cette mesure a en effet pour but d’instaurer une taxe carbone à l’échelle mondiale sur les transports maritimes.

Donald Trump s’est insurgé et a annoncé, ce vendredi 10 octobre, vouloir sanctionner tous les pays votant en faveur de cette mesure. «Ce sera la première fois qu’une organisation des Nations unies imposera une taxe carbone à l’échelle internationale», a détaillé Washington.

des répercussions économiques

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump n’a cessé de s’opposer à toute avancée sur le climat. Il a fait marche arrière sur le sujet et remis en cause l’Accord de Paris de 2015, dont l’objectif est de limiter le réchauffement climatique à +1,5 °C, tandis qu’il favorise les énergies fossiles.

Cette mesure de taxe carbone sur les transports maritimes pourrait avoir des répercussions, notamment économiques. Comme l’explique Washington : «Certaines estimations prévoient une augmentation des coûts mondiaux du transport maritime pouvant atteindre 10 % ou plus».

Le dirigeant républicain avait rejeté les conclusions scientifiques, qualifiant le changement climatique de «plus grosse arnaque» de l’Histoire. Les sanctions envisagées par Washington pourraient inclure des restrictions de visa ou des frais portuaires supplémentaires pour les navires détenus, exploités ou battant pavillon de pays soutenant cette taxe carbone.