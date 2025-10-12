Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directAccord Israël-Hamas : la libération des otages de Gaza est attendue «tôt lundi matin», annonce le porte-parole de Benjamin Netanyahou

Les otages devraient être libérés «tôt lundi matin». [Ronen Zvulun/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Suite à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur vendredi, les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi après-midi à Charm el-Cheikh, un «sommet de la paix», en présence de «dirigeants de plus de 20 pays». Suivez notre direct.
Le Hamas continue d'exiger la libération de chefs palestiniens en échange des otages

Plus d'informations à suivre...

Alerte
La libération des otages de Gaza est attendue «tôt lundi matin»

La libération des otages de Gaza est attendue "tôt lundi matin", a déclaré dimanche Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. 

"La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules", a déclaré Mme Bedrosian lors d'un point de presse.

Alerte
Israël ne libérera les détenus palestiniens qu’après la libération de tous les otages

Israël ne commencera à libérer les détenus palestiniens devant être relâchés en échange de la libération des otages à Gaza qu'à partir du moment où il aura la confirmation que tous les captifs, vivants et morts, ont bien été rendus, a déclaré dimanche une porte-parole du Premier ministre israélien.

Déclaration
Stabilité à gaza : les Etats-Unis devront exercer une «pression constante», assure JD Vance

Les Etats-Unis devront exercer une "pression constante" pour assurer la stabilité à Gaza, a estimé dimanche le vice-président américain JD Vance. 

"Cela nécessitera un poids constant et une pression constante du président des Etats-Unis jusqu'en bas" de la pyramide, a-t-il déclaré lors d'une interview à CBS News.

Alerte
Israël ne sera pas représenté au sommet pour la paix

Israel ne participera pas au sommet pour la paix sur Gaza prévu en Egypte lundi sous l'égide du président américain Donald Trump et de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a-t-on appris dimanche de source officielle.

Alerte
Les otages à Gaza libérés à «tout moment», selon JD Vance

Les otages à Gaza pourraient être libérés à "tout moment" dès à présent, a affirmé dimanche le vice-président américain JD Vance, en amont du déplacement de Donald Trump en Israël à cette occasion.

Alerte
L'UE disposée à augmenter sa présence à Gaza

L'Union européenne va "très vraisemblablement" augmenter sa présence sur le terrain à Gaza, une fois un cessez-le-feu durable établi, a souligné dimanche le chef de la diplomatie française démissionnaire, à la veille du sommet de la paix qui doit se tenir en Egypte.

"L'Europe est déjà présente au travers de deux missions", a rappelé Jean-Noël Barrot, invité de l'émission un Dimanche en politique sur France 3.

La première, qui est une mission de surveillance au poste-frontière de Rafah (EUBAM), à laquelle des gendarmes français participent, "va jouer un rôle très important pour les points de passage", a-t-il assuré.

Benjamin Netanyahou dit qu'Israël est prêt à accueillir "immédiatement" les otages

Israël est "prêt à accueillir immédiatement tous" les otages encore retenus par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.

Un accord conclu jeudi prévoit la libération de centaines de détenus palestiniens contre le retour en Israël des 48 otages captifs à Gaza, parmi lesquels 47 (dont 27 sont morts) enlevés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël. 

Alerte
Le Qatar exprime «sa profonde tristesse» après la mort de trois de ses diplomates en route pour le sommet pour la paix en Égypte

L'ambassade du Qatar au Caire a fait part dans un communiqué de «sa profonde tristesse et son chagrin suite au décès de trois membres de son administration dans un tragique accident de la route à Charm el-Cheikh, alors qu'ils étaient en mission».

En effet, trois diplomates qataris ont perdu la vie et deux autres ont été blessés dans un accident de voiture près de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, où doit se tenir un sommet crucial pour la paix à Gaza ce lundi, a annoncé dimanche le Qatar, médiateur clé dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Alerte
Le Hamas ne gouvernera pas Gaza après la guerre, selon une source du mouvement proche des négociations

Le Hamas ne participera pas à la gouvernance de Gaza après la guerre, a affirmé dimanche une source du mouvement, à la veille d'un sommet consacré au territoire palestinien et qui rassemblera en Egypte une vingtaine de dirigeants autour de Donald Trump.

L'UE sera représentée par Antonio Costa au sommet sur Gaza

Le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, représentera le bloc au "sommet de la paix" à Gaza organisé lundi à Charm el-Cheikh, en Egypte, a annoncé dimanche un porte-parole.

M. Costa assistera à la cérémonie de signature du plan de paix au Proche-Orient présenté par le président américain, Donald Trump. "Ce plan offre une vraie chance de construire une paix juste et durable, et l'UE est pleinement engagée pour soutenir ces efforts et contribuer à sa mise en oeuvre", a

Le roi de Jordanie assistera au sommet sur Gaza en Egypte

Le roi de Jordanie Abdallah II assistera lundi au sommet sur Gaza organisé en Egypte, a annoncé dimanche la télévision jordanienne.

La Jordanie "participera au sommet pour la paix de Charm el-Cheikh", aux côtés de dirigeants de plus de 20 pays, a déclaré le site web de la télévision, citant une source officielle jordanienne.

En images
Un ultime rassemblement des familles des otages avant leur retour en Israël
Gaza: le Hamas prêt à commencer à libérer les otages dès lundi

Le Hamas a annoncé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens à Gaza dès lundi matin comme prévu, peu avant un "sommet de la paix" en Egypte qui rassemblera les dirigeants d'une vingtaine de pays autour des présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Dans la bande de Gaza dévastée par deux ans de guerre, la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes déplacées étaient revenues dans le nord du territoire depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi.

Le chef de l'ONU Antonio Guterres se rendra en Egypte au sommet pour la paix à Gaza

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres participera lundi en Égypte au sommet international pour la paix à Gaza coprésidé par les présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a déclaré samedi un porte-parole de l'ONU.

M. Guterres "se rend en Égypte pour participer lundi au Sommet de Charm el-Cheikh pour la paix", a indiqué son porte-parole, ajoutant qu'il serait de retour au siège de l'ONU mercredi.

Gaza: le Premier ministre britannique au "sommet sur la paix au Moyen Orient" lundi en Egypte

Le Premier ministre britannique Keir Starmer participera lundi en Egypte au "sommet sur la paix au Moyen-Orient", avec le président américain Donald Trump et une vingtaine d'autres dirigeants étrangers après l'accord de cessez-le-feu conclu vendredi entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

"Le Premier ministre se rendra en Egypte au sommet de Charm el-Cheikh lundi" et "assistera à la cérémonie de signature du plan de paix pour Gaza, qui marque un tournant historique pour la région après deux années de conflit et de bain de sang", selon un communiqué de Downing street.

GazapaixIsraëlConflit israélo-palestinien

À suivre aussi

Accord de paix Israël-Hamas : «Le Hamas rejette déjà l’idée centrale d’une gouvernance sous contrôle international», estime Claude Moniquet
En directAccord de paix Israël-Hamas : Benjamin Netanyahou indique que 20 des 48 otages sont vivants
En directAccord de paix Israël-Hamas : Donald Trump assure que «personne ne sera contraint à partir» de Gaza

Ailleurs sur le web

Dernières actualités