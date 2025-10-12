Plus d'informations à suivre...
La libération des otages de Gaza est attendue "tôt lundi matin", a déclaré dimanche Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
"La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules", a déclaré Mme Bedrosian lors d'un point de presse.
Israël ne commencera à libérer les détenus palestiniens devant être relâchés en échange de la libération des otages à Gaza qu'à partir du moment où il aura la confirmation que tous les captifs, vivants et morts, ont bien été rendus, a déclaré dimanche une porte-parole du Premier ministre israélien.
Les Etats-Unis devront exercer une "pression constante" pour assurer la stabilité à Gaza, a estimé dimanche le vice-président américain JD Vance.
"Cela nécessitera un poids constant et une pression constante du président des Etats-Unis jusqu'en bas" de la pyramide, a-t-il déclaré lors d'une interview à CBS News.
Israel ne participera pas au sommet pour la paix sur Gaza prévu en Egypte lundi sous l'égide du président américain Donald Trump et de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a-t-on appris dimanche de source officielle.
Les otages à Gaza pourraient être libérés à "tout moment" dès à présent, a affirmé dimanche le vice-président américain JD Vance, en amont du déplacement de Donald Trump en Israël à cette occasion.
L'Union européenne va "très vraisemblablement" augmenter sa présence sur le terrain à Gaza, une fois un cessez-le-feu durable établi, a souligné dimanche le chef de la diplomatie française démissionnaire, à la veille du sommet de la paix qui doit se tenir en Egypte.
"L'Europe est déjà présente au travers de deux missions", a rappelé Jean-Noël Barrot, invité de l'émission un Dimanche en politique sur France 3.
La première, qui est une mission de surveillance au poste-frontière de Rafah (EUBAM), à laquelle des gendarmes français participent, "va jouer un rôle très important pour les points de passage", a-t-il assuré.
Israël est "prêt à accueillir immédiatement tous" les otages encore retenus par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.
Un accord conclu jeudi prévoit la libération de centaines de détenus palestiniens contre le retour en Israël des 48 otages captifs à Gaza, parmi lesquels 47 (dont 27 sont morts) enlevés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël.
L'ambassade du Qatar au Caire a fait part dans un communiqué de «sa profonde tristesse et son chagrin suite au décès de trois membres de son administration dans un tragique accident de la route à Charm el-Cheikh, alors qu'ils étaient en mission».
En effet, trois diplomates qataris ont perdu la vie et deux autres ont été blessés dans un accident de voiture près de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, où doit se tenir un sommet crucial pour la paix à Gaza ce lundi, a annoncé dimanche le Qatar, médiateur clé dans la guerre entre Israël et le Hamas.
Le Hamas ne participera pas à la gouvernance de Gaza après la guerre, a affirmé dimanche une source du mouvement, à la veille d'un sommet consacré au territoire palestinien et qui rassemblera en Egypte une vingtaine de dirigeants autour de Donald Trump.
Le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, représentera le bloc au "sommet de la paix" à Gaza organisé lundi à Charm el-Cheikh, en Egypte, a annoncé dimanche un porte-parole.
M. Costa assistera à la cérémonie de signature du plan de paix au Proche-Orient présenté par le président américain, Donald Trump. "Ce plan offre une vraie chance de construire une paix juste et durable, et l'UE est pleinement engagée pour soutenir ces efforts et contribuer à sa mise en oeuvre", a
Le roi de Jordanie Abdallah II assistera lundi au sommet sur Gaza organisé en Egypte, a annoncé dimanche la télévision jordanienne.
La Jordanie "participera au sommet pour la paix de Charm el-Cheikh", aux côtés de dirigeants de plus de 20 pays, a déclaré le site web de la télévision, citant une source officielle jordanienne.
Le Hamas a annoncé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens à Gaza dès lundi matin comme prévu, peu avant un "sommet de la paix" en Egypte qui rassemblera les dirigeants d'une vingtaine de pays autour des présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Dans la bande de Gaza dévastée par deux ans de guerre, la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes déplacées étaient revenues dans le nord du territoire depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres participera lundi en Égypte au sommet international pour la paix à Gaza coprésidé par les présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a déclaré samedi un porte-parole de l'ONU.
M. Guterres "se rend en Égypte pour participer lundi au Sommet de Charm el-Cheikh pour la paix", a indiqué son porte-parole, ajoutant qu'il serait de retour au siège de l'ONU mercredi.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer participera lundi en Egypte au "sommet sur la paix au Moyen-Orient", avec le président américain Donald Trump et une vingtaine d'autres dirigeants étrangers après l'accord de cessez-le-feu conclu vendredi entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.
"Le Premier ministre se rendra en Egypte au sommet de Charm el-Cheikh lundi" et "assistera à la cérémonie de signature du plan de paix pour Gaza, qui marque un tournant historique pour la région après deux années de conflit et de bain de sang", selon un communiqué de Downing street.