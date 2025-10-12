La libération des otages de Gaza est attendue «tôt lundi matin»

La libération des otages de Gaza est attendue "tôt lundi matin", a déclaré dimanche Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

"La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules", a déclaré Mme Bedrosian lors d'un point de presse.