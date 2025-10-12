Le Qatar exprime «sa profonde tristesse» après la mort de trois de ses diplomates en route pour le sommet pour la paix en Égypte

L'ambassade du Qatar au Caire a fait part dans un communiqué de «sa profonde tristesse et son chagrin suite au décès de trois membres de son administration dans un tragique accident de la route à Charm el-Cheikh, alors qu'ils étaient en mission».

En effet, trois diplomates qataris ont perdu la vie et deux autres ont été blessés dans un accident de voiture près de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, où doit se tenir un sommet crucial pour la paix à Gaza ce lundi, a annoncé dimanche le Qatar, médiateur clé dans la guerre entre Israël et le Hamas.