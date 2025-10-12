L'ambassade du Qatar au Caire a fait part dans un communiqué de «sa profonde tristesse et son chagrin suite au décès de trois membres de son administration dans un tragique accident de la route à Charm el-Cheikh, alors qu'ils étaient en mission».
En effet, trois diplomates qataris ont perdu la vie et deux autres ont été blessés dans un accident de voiture près de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, où doit se tenir un sommet crucial pour la paix à Gaza ce lundi, a annoncé dimanche le Qatar, médiateur clé dans la guerre entre Israël et le Hamas.
Le Hamas ne participera pas à la gouvernance de Gaza après la guerre, a affirmé dimanche une source du mouvement, à la veille d'un sommet consacré au territoire palestinien et qui rassemblera en Egypte une vingtaine de dirigeants autour de Donald Trump.
Le président du Conseil de l'Union européenne, Antonio Costa, représentera le bloc au "sommet de la paix" à Gaza organisé lundi à Charm el-Cheikh, en Egypte, a annoncé dimanche un porte-parole.
M. Costa assistera à la cérémonie de signature du plan de paix au Proche-Orient présenté par le président américain, Donald Trump. "Ce plan offre une vraie chance de construire une paix juste et durable, et l'UE est pleinement engagée pour soutenir ces efforts et contribuer à sa mise en oeuvre", a
Le roi de Jordanie Abdallah II assistera lundi au sommet sur Gaza organisé en Egypte, a annoncé dimanche la télévision jordanienne.
La Jordanie "participera au sommet pour la paix de Charm el-Cheikh", aux côtés de dirigeants de plus de 20 pays, a déclaré le site web de la télévision, citant une source officielle jordanienne.
400.000 personnes étaient réunies samedi soir à Tel-Aviv, en Israël, dans l'attente de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza qui devrait débuter lundi, a annoncé le groupe terroriste du Hamas. Le point de notre envoyée spéciale, Régine Delfour. pic.twitter.com/usc267we4B
— CNEWS (@CNEWS) October 12, 2025
Le Hamas a annoncé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens à Gaza dès lundi matin comme prévu, peu avant un "sommet de la paix" en Egypte qui rassemblera les dirigeants d'une vingtaine de pays autour des présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Dans la bande de Gaza dévastée par deux ans de guerre, la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes déplacées étaient revenues dans le nord du territoire depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres participera lundi en Égypte au sommet international pour la paix à Gaza coprésidé par les présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a déclaré samedi un porte-parole de l'ONU.
M. Guterres "se rend en Égypte pour participer lundi au Sommet de Charm el-Cheikh pour la paix", a indiqué son porte-parole, ajoutant qu'il serait de retour au siège de l'ONU mercredi.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer participera lundi en Egypte au "sommet sur la paix au Moyen-Orient", avec le président américain Donald Trump et une vingtaine d'autres dirigeants étrangers après l'accord de cessez-le-feu conclu vendredi entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.
"Le Premier ministre se rendra en Egypte au sommet de Charm el-Cheikh lundi" et "assistera à la cérémonie de signature du plan de paix pour Gaza, qui marque un tournant historique pour la région après deux années de conflit et de bain de sang", selon un communiqué de Downing street.