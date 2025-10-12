400.000 personnes étaient réunies samedi soir à Tel-Aviv, en Israël, dans l'attente de la libération des otages retenus dans la bande de Gaza qui devrait débuter lundi, a annoncé le groupe terroriste du Hamas. Le point de notre envoyée spéciale, Régine Delfour. pic.twitter.com/usc267we4B
— CNEWS (@CNEWS) October 12, 2025
Le Hamas a annoncé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens à Gaza dès lundi matin comme prévu, peu avant un "sommet de la paix" en Egypte qui rassemblera les dirigeants d'une vingtaine de pays autour des présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
Dans la bande de Gaza dévastée par deux ans de guerre, la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes déplacées étaient revenues dans le nord du territoire depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi.
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres participera lundi en Égypte au sommet international pour la paix à Gaza coprésidé par les présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a déclaré samedi un porte-parole de l'ONU.
M. Guterres "se rend en Égypte pour participer lundi au Sommet de Charm el-Cheikh pour la paix", a indiqué son porte-parole, ajoutant qu'il serait de retour au siège de l'ONU mercredi.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer participera lundi en Egypte au "sommet sur la paix au Moyen-Orient", avec le président américain Donald Trump et une vingtaine d'autres dirigeants étrangers après l'accord de cessez-le-feu conclu vendredi entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.
"Le Premier ministre se rendra en Egypte au sommet de Charm el-Cheikh lundi" et "assistera à la cérémonie de signature du plan de paix pour Gaza, qui marque un tournant historique pour la région après deux années de conflit et de bain de sang", selon un communiqué de Downing street.