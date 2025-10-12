Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directAccord Israël-Hamas : le secrétaire général de l'ONU participera au sommet international pour la paix à Gaza, lundi

[REUTERS/Mike Segar]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Suite à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur vendredi, les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump présideront lundi après-midi à Charm el-Cheikh, un «sommet de la paix», en présence de «dirigeants de plus de 20 pays». Suivez notre direct.
En images
Un ultime rassemblement des familles des otages avant leur retour en Israël
Gaza: le Hamas prêt à commencer à libérer les otages dès lundi

Le Hamas a annoncé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens à Gaza dès lundi matin comme prévu, peu avant un "sommet de la paix" en Egypte qui rassemblera les dirigeants d'une vingtaine de pays autour des présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Dans la bande de Gaza dévastée par deux ans de guerre, la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas, a annoncé samedi que plus de 500.000 personnes déplacées étaient revenues dans le nord du territoire depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu vendredi.

Le chef de l'ONU Antonio Guterres se rendra en Egypte au sommet pour la paix à Gaza

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres participera lundi en Égypte au sommet international pour la paix à Gaza coprésidé par les présidents américain Donald Trump et égyptien Abdel Fattah al-Sissi, a déclaré samedi un porte-parole de l'ONU.

M. Guterres "se rend en Égypte pour participer lundi au Sommet de Charm el-Cheikh pour la paix", a indiqué son porte-parole, ajoutant qu'il serait de retour au siège de l'ONU mercredi.

Gaza: le Premier ministre britannique au "sommet sur la paix au Moyen Orient" lundi en Egypte

Le Premier ministre britannique Keir Starmer participera lundi en Egypte au "sommet sur la paix au Moyen-Orient", avec le président américain Donald Trump et une vingtaine d'autres dirigeants étrangers après l'accord de cessez-le-feu conclu vendredi entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

"Le Premier ministre se rendra en Egypte au sommet de Charm el-Cheikh lundi" et "assistera à la cérémonie de signature du plan de paix pour Gaza, qui marque un tournant historique pour la région après deux années de conflit et de bain de sang", selon un communiqué de Downing street.

GazapaixIsraëlConflit israélo-palestinien

À suivre aussi

Accord de paix Israël-Hamas : «Le Hamas rejette déjà l’idée centrale d’une gouvernance sous contrôle international», estime Claude Moniquet
En directAccord de paix Israël-Hamas : Benjamin Netanyahou indique que 20 des 48 otages sont vivants
En directAccord de paix Israël-Hamas : Donald Trump assure que «personne ne sera contraint à partir» de Gaza

Ailleurs sur le web

Dernières actualités