Accord Israël-Hamas : les otages israéliens doivent être libérés «tôt ce lundi matin»

Une libération très attendue. Le Hamas a annoncé qu'il allait commencer à libérer les otages israéliens à Gaza dès lundi matin comme prévu. Des sources proches du groupe terroriste précisaient d'ailleurs ce dimanche que les «préparatifs» en vue de leur libération sont terminés.

La libération des otages de Gaza est attendue «tôt lundi matin», a confirmé de son côté Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

«La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons à ce que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules», a déclaré précisé ce dernier lors d'un point de presse.

Conformément à l'accord signé jeudi dernier, le groupe terroriste est tenu de libérer tous les otages (vivants ou morts) d'ici lundi midi.

Ces derniers seront remis aux autorités israéliennes puis transférés vers la base de Reïm (sud d'Israël), où ils retrouveront leurs familles. Les otages seront ensuite transportés dans les hôpitaux mobilisés pour les accueillir dans des conditions spécifiques.

Ce n'est qu'après avoir obtenu la confirmation que tous les otages, vivants et morts, auront été rendus, qu'Israël commencera à libérer les détenus palestiniens.

«Les prisonniers palestiniens dont la libération est prévue dans l'échange seront libérés une fois qu'Israël aura la confirmation que tous nos otages devant être libérés demain auront passé la frontière avec Israël», a souligné en ce sens Shosh Bedrosian.