Ce que l'on sait de l'escalade meurtrière entre le Pakistan et l'Afghanistan

Ce samedi soir, de violents affrontements ont éclaté à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Les soldats pakistanais se sont retrouvés face aux forces talibanes après que Kaboul a accusé Islamabad d’avoir mené des frappes aériennes sur son territoire.

Un nouveau conflit frontalier. En fin de journée samedi, des combats meurtriers ont opposé des soldats pakistanais aux forces talibanes afghanes le long de la frontière entre les deux pays. Cette escalade survient après que Kaboul a accusé Islamabad d’avoir mené des frappes aériennes sur le sol afghan.

Le porte-parole du ministère taliban de la Défense, Enayatullah Khwarizmi, a déclaré dimanche à l’AFP : «Les forces armées de l’Émirat islamique ont mené avec succès des représailles contre les forces de sécurité pakistanaises le long de la ligne Durand, en réponse à des violations répétées et à des frappes aériennes sur le territoire afghan par l’armée pakistanaise».

Une escalade rapide

L’escalade a commencé jeudi 9 octobre, lorsque deux explosions ont retenti à Islamabad, suivies d’une troisième dans le sud-est du Pakistan. Vendredi, le ministère taliban de la Défense a imputé ces attaques au Pakistan. Islamabad a accusé de son côté Kaboul d’abriter des talibans pakistanais. Pourtant issus de la même mouvance, les talibans afghans reprochent aux talibans pakistanais d’avoir tué des centaines de soldats afghans depuis 2021.

En début de soirée samedi, les forces afghanes ont attaqué plusieurs points clés de la ligne Durand, frontière établie en 1893. Les responsables talibans des provinces de Kunar, Nangarhar, Paktia, Khost et Helmand ont confirmé des affrontements violents à la frontière.

«Ce soir, les forces talibanes ont d’abord utilisé des armes légères, puis de l’artillerie lourde en quatre points de la frontière », a détaillé le porte-parole, avant d’ajouter : «Les forces pakistanaises ont riposté par des tirs nourris et abattu trois drones quadricoptères afghans suspectés de transporter des explosifs». Les combats se seraient terminés aux alentours de minuit.

Ce dimanche matin, près de 58 soldats pakistanais avaient été tués, tandis que neuf talibans ont trouvé la mort. Les forces talibanes, qui revendiquent cette «victoire», ont averti le Pakistan de ne pas lancer de représailles.

Mais le Pakistan a promis «une réponse musclée» à cette opération.