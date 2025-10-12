«En Ukraine aussi, il faut mettre fin à la guerre», souligne Emmanuel Macron après l'accord de paix à Gaza

Quelques jours après un accord historique conclu pour ramener la paix à Gaza, Emmanuel Macron n'oublie pas le conflit en Ukraine. Il a confié sur X que cet accord de paix doit ouvrir la voie à un destin similaire en Ukraine.

Quelques jours après l'accord conclu entre Israël et le Hamas, sous l'égide des États-Unis, pour un cessez-le-feu et la libération des otages - attendus dès lundi en Israël -, Emmanuel Macron a eu quelques mots pour l'Ukraine sur son compte X.

Le président de la République s'est entretenu ce dimanche par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Un entretien à l'issue duquel il a rappelé son soutien au peuple ukrainien, et son ambition de mettre fin à la guerre. «Alors que l’accord obtenu à Gaza dessine un espoir pour la paix au Proche-Orient, en Ukraine aussi, il faut mettre fin à la guerre», a-t-il affirmé.

La Russie «devra en payer le prix»

Et de menacer : «Si la Russie persiste dans son obstination guerrière et dans son refus de venir à la table de négociation, elle devra en payer le prix».

Je me suis entretenu avec le Président @ZelenskyyUa. Alors que l’accord obtenu à Gaza dessine un espoir pour la paix au Proche-Orient, en Ukraine aussi, il faut mettre fin à la guerre.



Si la Russie persiste dans son obstination guerrière et dans son refus de venir à la table… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 12, 2025

«Nous explorons avec nos partenaires l’apport d'assistance nécessaire pour rétablir et garantir les services de base. La France se tient plus que jamais aux côtés de l’Ukraine et se mobilise dans le cadre de la Coalition des volontaires», a rappelé le président français.

L'Ukraine a été touchée dans la nuit de jeudi à vendredi par une attaque de missiles et de drones russes de grande ampleur. Ces frappes ont tué un enfant de 7 ans et fait de nombreux blessés. «L'objectif de la Russie est de semer le chaos, de faire pression psychologiquement sur les gens», avait dénoncé la veille le président ukrainien Volodymyr Zelensky.