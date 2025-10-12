Espagne : la Catalogne en alerte rouge aux fortes pluies, les habitants appelés à la «prudence maximale»

Quelques heures après les fortes perturbations qui ont touché l'île d'Ibiza, c'est une partie de la Catalogne qui est en alerte rouge aux fortes pluies, ce dimanche.

Prudence maximale pour les habitants. Une partie de la Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, a été placée dimanche en alerte rouge pour fortes pluies, au lendemain de perturbations sur l'île méditerranéenne d'Ibiza.

Cette alerte a été déclenchée pour la province de Tarragone par l'Agence météorologique nationale Aemet, qui prévoit 180 millimètres de pluie en 12 heures dans le delta de l'Èbre. La protection civile catalane a en particulier lancé une alerte téléphonique exhortant les habitants de la région de Montsia, au sud de Tarragone, à éviter de se déplacer et de s'approcher des cours d'eau.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Lluvias torrenciales en Prelitoral sur y Litoral sur de Tarragona.



➡️90 mm en una hora y 180 mm en 12 horas en el entorno del delta del Ebro. En vigor hasta las 23:59.



➡️ Se registran inundaciones en algunos puntos. Sigue recomendaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/b2ehZcJ7fp — AEMET (@AEMET_Esp) October 12, 2025

Le président du gouvernement régional, Salvador Illa, s'est joint à l'appel sur les réseaux sociaux, appelant les citoyens à la «prudence maximale». Les services d'urgence catalans ont publié les données relatives aux appels reçus, indiquant une forte hausse à partir de 15h (GMT), avec 142 cas recensés.

Reunió amb el CECAT per abordar la complicada situació a diverses zones de Catalunya, especialment al Montsià, i els efectes de les pluges torrencials.



Des del Govern us continuem demanant màxima precaució i seguir les indicacions d’@emergenciescat.



Moltes gràcies als… pic.twitter.com/bOTh8XprTC — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 12, 2025

«Des inondations sont enregistrées à certains endroits», a déjà alerté l'Aemet sur X. Des perturbations de transports ont notamment commencé à être signalées en raison d'inondations de tronçons de voies ferrées ou d'autoroutes.

Cette dernière alerte intervient après que la région de Valence (est), qui a subi l'an dernier les inondations les plus meurtrières qu'ait connues l'Espagne depuis des décennies, est sortie relativement indemne d'une nouvelle alerte rouge déclarée vendredi.

L'aéroport d'Ibiza, île au large de la région valencienne, a dû brièvement interrompre ses activités samedi, avant qu'elles ne reprennent. Les scientifiques affirment que le changement climatique causé par l'activité humaine intensifie les phénomènes météorologiques extrêmes comme les fortes pluies qui provoquent des inondations.