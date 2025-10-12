États-Unis : le déploiement de la Garde nationale à Chicago stoppé par une cour d'appel américaine

La cour d'appel américaine a empêché ce samedi le déploiement de plusieurs centaines de militaires de la Garde nationale à Chicago. Envoyés pour appuyer la police de l'immigration, ils ont tout de même obtenu le droit de rester dans l'État de l'Illinois.

L'administration Trump s'est pris un stop. Ce samedi, la cour d'appel américaine a mis un frein au déploiement des gardes nationaux à Chicago, envoyés pour appuyer la police de l'immigration. Cette décision s'aligne sur la suspension, annoncée jeudi par une juge fédérale, de cette mobilisation, ordonnée par Donald Trump, dans le cadre de sa campagne d'expulsion massive.

«Il est ordonné d'accéder à la demande visant à obtenir un sursis administratif concernant la fédéralisation de la Garde nationale et de la rejeter en ce qui concerne le déploiement», a jugé la cour d'appel, refusant ainsi que le contrôle par l'État de la garde, ne passe à celui du gouvernement fédéral.

Un appel rejeté

Plus tôt dans la semaine, la juge fédérale, April Perry, avait suspendu pour deux semaines le déploiement de la Garde nationale à Chicago. Une décision face à laquelle l'administration Trump avait immédiatement fait appel, motivée par la nécessité de «protéger les agents et biens fédéraux», suite à des manifestations devant les bâtiments de la police de l'immigration de la ville.

Selon les données de l'armée américaine, environ 200 gardes nationaux du Texas et 300 membres de ce corps de réserviste de l'Illinois ont été envoyés à Chicago, une ville pourtant dirigée par les démocrates.

Jusqu'à ce que d'autres arguments ne soient entendus par la cour d'appel, le déploiement des troupes reste suspendu.