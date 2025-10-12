Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

États-Unis : l’explosion dans une usine a fait 16 morts, selon un nouveau bilan

«Je peux vous dire qu'il y a des morts», a déclaré Chris Davis, shérif du comté de Humphreys, lors d'une conférence de presse. [ABC Affiliate WKRN via REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une violente explosion s’est produite vendredi dans l’usine Accurate Energetic Systems, dans le Tennessee, aux États-Unis. Selon le shérif local, Chris Davis, sur l’ensemble des 18 personnes portées disparues le 11 octobre, 16 sont désormais «présumées décédées», et deux ont été retrouvées en vie.

«Nous pouvons présumer à l'heure actuelle qu'ils sont décédés», a déclaré samedi le shérif Chris Davis lors d’une conférence de presse au lendemain de la catastrophe qui a ravagé une usine d'armement et fait 18 disparus, présumés décédés. L’accident a détruit un bâtiment entier et projeté des débris sur une zone de 800 m2. La cause de l’explosion reste inconnue, et les autorités poursuivent l’inspection du site pour s’assurer qu’aucun produit chimique ne mette en danger les opérations de secours.

Toutefois, quelques heures seulement après ces déclarations, le bilan des victimes s'abaissera à 16. En effet, deux personnes présumées décédées ont été retrouvées en vie par les autorités entre temps.

La société, fondée en 1980, assure être «spécialisée dans le développement, la fabrication, la manipulation et le stockage d'une large gamme de produits du secteur de l'énergie et d'explosifs pour les secteurs militaires, aérospatiaux et de la démolition commerciale».

Cette usine est située près de Bucksnort, dans un secteur boisé et vallonné, à l'écart des zones urbaines, à plus de 80 km à l'ouest de Nashville, la capitale du Tennessee, à la limite des comtés de Humphreys et Hickman.

Le FBI est sur place

«Nous surveillons la situation dans le comté d'Hickman et les agences de l'État collaborent avec les agences locales et fédérales. Nous demandons aux habitants du Tennessee de se joindre à nous dans la prière pour les familles touchées par cet accident tragique», a réagi Bill Lee, le gouverneur républicain de l'État sur X.   

Plusieurs agences fédérales sont sur place, parmi lesquelles, le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) ainsi que le FBI, a indiqué le shérif.  

Des images de télévision diffusées vendredi montrent notamment un bâtiment totalement dévasté, en train de brûler, et des véhicules détruits par le souffle de l'explosion.

Sur le même sujet Explosion en marge de la Fête de la bière à Munich : un incendie, un mort, des explosifs retrouvés... Ce que l'on sait Lire

Sur son site internet, Accurate Energetic Systems, fondée en 1980, se dit «spécialisée dans le développement, la fabrication, la manipulation et le stockage d'une large gamme de produits énergétiques et d'explosifs pour les marchés militaires, aérospatiaux et de la démolition commerciale».

ExplosionSecoursDisparitioninquiétudeTennessee

À suivre aussi

Afghanistan : une double explosion a retenti au cœur de Kaboul
Explosion en marge de la Fête de la bière à Munich : un incendie, un mort, des explosifs retrouvés... Ce que l'on sait
Cette étoile sur le point d’exploser pourrait même être visible en plein jour, une première depuis quatre siècles

Ailleurs sur le web

Dernières actualités