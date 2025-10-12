Le Qatar exprime «sa profonde tristesse» après la mort de trois de ses diplomates en route pour le sommet pour la paix en Égypte

Alors qu’un sommet pour la paix à Gaza doit se tenir ce lundi, trois officiels qataris ont trouvé la mort dans un accident de voiture à proximité de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, le lieu du rendez-vous.

L'ambassade du Qatar au Caire a fait part dans un communiqué de «sa profonde tristesse et son chagrin suite au décès de trois membres de son administration dans un tragique accident de la route à Charm el-Cheikh, alors qu'ils étaient en mission».

En effet, trois diplomates qataris ont perdu la vie et deux autres ont été blessés dans un accident de voiture près de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, où doit se tenir un sommet crucial pour la paix à Gaza ce lundi, a annoncé dimanche le Qatar, médiateur clé dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Des pourparlers ont eu lieu ces derniers jours en ce lieu situé sur la mer Rouge, afin de mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Une perte de contrôle

Les corps seront transférés dimanche à Doha à bord d'un avion qatari, tout comme les deux blessés actuellement soignés à Charm el-Cheikh, a précisé l'ambassade dans son annonce.

La cause de l’accident serait due à une perte de contrôle au volant, selon la chaîne Al-Qahera News.

Le Qatar a participé, avec l'Égypte et les États-Unis, à des mois de pourparlers visant à instaurer une trêve dans le territoire palestinien, qui ont abouti à un cessez-le-feu entré en vigueur vendredi.

Charm el-Cheikh accueillera à partir de lundi ce sommet pour la paix organisé par Donald Trump et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, auquel participeront les dirigeants de plus de vingt pays, dont la France et la Grande-Bretagne.