Madagascar : le président affirme qu'une «tentative de prise illégale du pouvoir» est en cours

Le président malgache, Andry Rajoelina, a annoncé qu’une «tentative de prise de pouvoir illégale et par la force» était en cours dans la capitale, Antananarivo, après le ralliement d’un contingent de soldats aux côtés de manifestants antigouvernementaux.

Situation tendue Madagascar. Alors que les manifestations contre le pouvoir se multiplient depuis plusieurs semaines, le président malgache a indiqué ce dimanche qu’une «tentative de prise de pouvoir illégale et par la force» était en cours à Antananarivo, la capitale du pays. Ce, après qu’un contingent de soldats s’est rangé aux côtés des manifestants, samedi 11 octobre.

En effet, depuis le 25 septembre, un large mouvement de contestation a été lancé par le groupe Gen Z. Initialement, les manifestants protestaient contre les multiples coupures d’eau et d’électricité, mais les revendications se sont ensuite tournées contre les responsables politiques au pouvoir, dont le président Andry Rajoelina.

Un ras-le-bol national

Depuis 2022, plus de 75 % de la population malgache vit sous le seuil de pauvreté, avec l’équivalent de 80 centimes d’euro par jour et par personne. À cela s’ajoutent des coupures incessantes d’eau et d’électricité. La Génération Z (nés entre 1990 et 2012) est la principale population présente lors de ces manifestations, elle représente les deux tiers des citoyens malgaches. Un mouvement similaire a déjà été observé au Maroc, au Népal, au Sri Lanka… et s’est soldé, dans ces pays, par des démissions et des chutes de pouvoir.

Ce samedi, des militaires du CAPSAT (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques) ont rejoint les manifestations, appelant les forces armées malgaches à désobéir. Des soldats ont affronté des gendarmes devant leur caserne avant d’entrer dans la ville à bord de véhicules militaires pour rejoindre les manifestants sur la place symbolique du 13-Mai, devant la mairie de la capitale.

Depuis le début des manifestations, 22 morts ont été recensés ainsi qu’une centaine de blessés. Des chiffres largement contestés par le président, qui assure qu’il n’y a eu qu’une petite dizaine de morts, uniquement «des pilleurs» et «des casseurs», selon lui.