«Nous avons vu l'hélicoptère s'écraser» : les images impressionnantes du crash d'un hélicoptère en Californie (États-Unis)

Ce jour-là, la plage de Huntington Beach était remplie de monde, à l'occasion d'un événement appelé «Cars N'Copters». [Michael HEIMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un hélicoptère s'est écrasé sur une passerelle piétonne à Huntington Beach, en Californie (États-Unis), ce samedi, blessant cinq personnes. La gravité de leur état, ainsi que la cause de l'accident, restent pour l'instant méconnus.

Un crash aérien impressionnant. Ce samedi en Californie, à Huntington Beach, un hélicoptère s'est écrasé sur une passerelle piétonne, qui reliait un parking à la plage. Un crash impressionnant, qui a fait cinq blessés, incluant trois piétons ainsi que les deux personnes qui se trouvaient à bord, rapidement évacués du véhicule par les secours et transportés à l'hôpital.

Le parking en question se trouvait face à plusieurs hôtels, sur la Pacific Coast Highway, ce faisant, l'épave de l'hélicoptère est restée coincée entre les arbres, contre la façade du Hyatt Regency Hotel. Sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrent les premières interventions sur place, ainsi que les réactions des passants.

Une foule de témoins

Ce jour-là, la plage de Huntington Beach était remplie de monde, à l'occasion d'un événement appelé «Cars N'Copters». L'hélicoptère impliqué dans l'accident devait d'ailleurs y participer, selon un communiqué de la ville. 

«Nous étions sur la plage, en train de prendre quelques vagues, puis nous avons entendu ce grand "pop, pop", nous nous sommes retournés et nous avons vu l'hélicoptère s'écraser», a déclaré un témoin à ABC7. D'autres sont convaincus d'avoir évité le pire : «Ça aurait pu être bien pire. Il y avait des centaines de personnes qui faisaient la queue». 

Sur le même sujet Un avion Ryanair atterri à Manchester en urgence avec 6 minutes de carburant restant Lire

La cause de l'accident fait toujours l'objet d'une enquête, confiée à la FFA (Federal Aviation Administration) et à laquelle le National Transportation Safety Board (NTSB) participe.

