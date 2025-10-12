Prix Nobel de la paix : une enquête ouverte pour espionnage

L'Institut Nobel a indiqué que la fuite ayant précédé l'annonce de l'attribution du prix Nobel de la paix à la cheffe d'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pourrait «très probablement» être liée à de l'espionnage. Une enquête a été ouverte par l'organisme.

L'Institut Nobel sur écoute ? Une enquête pour espionnage a été ouverte par l'Institut du prix Nobel, après que l'annonce de l'attribution du prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado (cheffe d'opposition vénézuélienne) a possiblement fuité.

L'organisme a expliqué avoir été alerté par la croissance soudaine des statistiques de prédictions disponibles sur la plate-forme Polymarket. En effet, les chances que le prix soit attribué à Maria Corina Machado avaient bondi de 3,75% à près de 73% en quelques heures seulement. Pourtant, aucun expert ni média, ne l'avait mentionnée parmi les favorites du Nobel, qui a été remis le lendemain, à Oslo.

«Il s'agit très probablement d'espionnage», a déclaré le directeur de l'Institut Nobel, Kristian Berg Harpviken, à la chaîne de télévision norvégienne TV2. «Ce n'est un secret pour personne que l'Institut est victime d'espionnage», a-t-il poursuivi, avant d'ajouter que «cela dure depuis des décennies».

Par le passé, des noms de prétendants ont déjà émergé à la surprise générale dans les médias norvégiens, laissant à penser que l'Institut était peut-être victime d'espionnage, bien que rien n'a été prouvé jusqu'ici.

Une enquête ouverte

Le directeur de l'organisme a précisé qu'une enquête allait être menée et que la sécurité pourrait être renforcée selon l'issue de cette dernière. Un nombre très restreint de personne sait à l'avance le nom du lauréat, choisi par les cinq membres du Comité Nobel.

Pour rappel, Maria Corina Machado, militante et dirigeante politique vénézuélienne, a été récompensée pour son «travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte pour une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie», comme l'avait souligné le comité.