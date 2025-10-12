Un navire chinois accusé d’avoir percuté délibérément un bateau philippin

Les garde-côtes philippins ont accusé dimanche un bateau chinois d’avoir «délibérément» percuté un navire de Manille ancré près d’une île disputée en mer de Chine méridionale.

Dimanche, les garde-côtes philippins ont accusé un navire chinois d’avoir percuté volontairement un bateau philippin stationné près d’une île contestée en mer de Chine méridionale, ravivant les tensions dans la région.

Les incidents maritimes sino-philippins sont très fréquents dans ces eaux que la Chine revendique dans leur quasi-intégralité malgré un jugement international lui donnant tort.

Selon Manille, un bâtiment des garde-côtes chinois a d'abord tiré au «canon à eau» dimanche matin sur le BRP Datu Pagbuaya, un vaisseau appartenant au bureau de la pêche, agence dépendant du ministère de l'Agriculture.

«Seulement trois minutes plus tard (...) le même navire est délibérément rentré dans la poupe du BRP Datu Pagbuaya», est-il précisé dans un communiqué faisant état de «dégâts structurels mineurs», sans blessé.

L’incident s’est produit près de l’île de Thitu

Les garde-côtes philippins ont précisé que l'incident s'était produit près de l'île Thitu, dans l'archipel des Spratleys, dénonçant un «harcèlement agressif et des menaces directes» de la part des bateaux chinois.

Trois navires du bureau de la pêche distribuaient de l'aide aux pêcheurs dans la zone, ont-ils ajouté, affirmant : «Nous ne nous laisserons pas intimider ou chasser» de ces eaux.

L'ambassade chinoise à Manille n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP dans l'immédiat.