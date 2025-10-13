Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie signent une déclaration sur Gaza

Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont signé une déclaration sur Gaza lundi au cours d'une brève cérémonie organisée à Charm el-Cheikh après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

"Le document va détailler les règles et les dispositions et bien d'autres choses", a déclaré Trump en répétant par deux fois que "cela allait tenir", mais sans autre précision sur le texte signé lors d'un bref sommet international sur Gaza.