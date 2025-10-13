Toute l’actu en direct 24h/24
En directAccord de paix à Gaza : deux corps d'otages ont été remis à la Croix-Rouge

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Israël a accueilli les premiers otages que le Hamas avait promis de libérer dès ce matin. Ces libérations interviennent alors qu'un sommet international organisé en Égypte pour discuter de l’avenir de la bande de Gaza, en présence de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, doit également s'ouvrir. Suivez notre direct.
Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie signent une déclaration sur Gaza

Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont signé une déclaration sur Gaza lundi au cours d'une brève cérémonie organisée à Charm el-Cheikh après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

"Le document va détailler les règles et les dispositions et bien d'autres choses", a déclaré Trump en répétant par deux fois que "cela allait tenir", mais sans autre précision sur le texte signé lors d'un bref sommet international sur Gaza.

Donald Trump qualifie le sommet sur Gaza de "jour formidable pour le Moyen-Orient"

Plus d'informations à venir...

Donald Trump accueille le président palestinien Mahmoud Abbas au sommet sur Gaza

Le président américain Donald Trump a accueilli lundi le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, présent au sommet international sur Gaza organisé à Charm el-Cheick, en Egypte.

Les deux dirigeants qui ne s'étaient pas vus depuis 2017 ont échangé quelques mots, avant que Donald Trump ne pose avec lui pour la photo officielle en levant le pouce.

Mahmoud Abbas a été escorté par le président français Emmanuel Macron avant cet instant d'échange que Trump a eu avec tous les dirigeants présents.

Israël a libéré lundi 1.968 détenus en échange des 20 otages vivants relâchés par le Hamas

Israël a annoncé avoir libéré lundi 1.968 prisonniers palestiniens en échange de la libération des 20 derniers otages vivants qui étaient encore retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza.  

"L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages" dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.

Au total, "1.968 terroristes ont été libérés de la prison [militaire] d'Ofer [en Cisjordanie occupée] vers [ce territoire, y compris à] Jérusalem-Est [annexée par Israël], et [ont été acheminés] de la prison de Ktziot [dans le sud d'Israël] vers" la bande de Gaza, ajoute ce communiqué de l'administration pénitentiaire.

Le président égyptien affirme que Donald Trump est "le seul capable d'apporter la paix

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé lundi que Donald Trump, est "le seul capable d'apporter la paix" dans la région, en amont du sommet dédié à l'avenir du cessez-le-feu à Gaza.

"Tu es le seul capable d'apporter la paix dans notre région", a déclaré le président égyptien après avoir accueilli son homologue américain à Charm el-Cheikh, ville balnéaire du Sinai où les deux coprésident ce sommet international réunissant 31 dirigeants de pays et d'organisations internationales.

Donald Trump salue le "rôle très important" du président égyptien al-Sissi dans l'accord sur Gaza

Plus d'informations à venir...

Gaza: deux corps d'otages remis à la Croix-Rouge

Les corps de deux otages décédés retenus dans la bande de Gaza ont été remis lundi à la Croix-Rouge par le Hamas, a indiqué l'armée israélienne.

"Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés ont été remis à la Croix-Rouge et sont en route vers les forces armées et de renseignement israéliens dans la bande de Gaza", a indiqué l'armée dans un message, précisant s'attendre au transfert sous peu de deux autres dépouilles.

Donald Trump atterrit à Charm el-Cheikh pour le sommet sur Gaza

Le président américain Donald Trump a atterri lundi à Charm el-Cheikh en Egypte où il doit co-présider le sommet sur Gaza après son discours à la Knesset, selon la télévision égyptienne.

Il est arrivé avec plus de trois heures et demie de retard sur son programme pour ce sommet international réunissant 31 dirigeants.

La Turquie a fait pression pour empêcher la présence de Benjamin Netanyahou au Sommet sur Gaza

La Turquie a fait pression pour empêcher la venue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Sommet sur Gaza à Charm-el-Cheikh, a indiqué lundi à l'AFP une source diplomatique turque.

"A l'initiative du président (Recep Tayyip) Erdogan et grâce aux efforts diplomatiques de la Turquie, avec le soutien des autres dirigeants, Netanyahu n'assistera pas à la réunion en Egypte", a déclaré cette source à l'AFP.

Gaza: la Croix-Rouge en route pour aller récupérer des dépouilles d'otages

L'armée israélienne a indiqué lundi après-midi que la Croix-Rouge était en route pour aller récupérer des dépouilles d'otages retenus dans la bande de Gaza.

"Selon les informations reçues, la Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils d'otages décédés lui seront remis", indique l'armée dans un communiqué peu après que les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié les noms de quatre otages dont elles comptent rendre les dépouilles à Israël dans la journée.

Cessez-le feu à Gaza : Donald Trump salue la fin d'un "cauchemar"

Donald Trump a salué lundi la fin d'un "long cauchemar" pour les Israéliens et les Palestiniens, après le retour en Israël des 20 derniers otages encore en vie libérés par le Hamas dans la bande de Gaza en échange de premières libérations de détenus palestiniens.

Le Hamas publie les noms de quatre otages dont il va rendre les dépouilles lundi

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié lundi après-midi les noms de quatre otages dont elles comptent rendre les dépouilles à Israël dans la journée.

"Les Brigades al-Qassam remettront aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025 les corps des prisonniers sionistes dont les noms suivent", indique le Hamas en donnant les noms de quatre otages décédés.

"Les familles des otages ont été choquées et consternées d'apprendre que seuls quatre corps d'otages décédés sur les 28 détenus par le Hamas" dans la bande de Gaza, seront rendus aujourd'hui", avait déclaré plus tôt le Forum des familles, la principale organisation israélienne militant pour la libération des otages.

Donald Trump décolle de Tel-Aviv pour le sommet sur Gaza en Egypte

Donald Trump a quitté Tel-Aviv lundi après-midi à bord de l'avion présidentiel américain Air Force 1 pour se rendre à un sommet sur Gaza organisé par l'Egypte à Charm el-Cheikh, ont conastaté des journalistes de l'AFP.

L'avion a décollé de l'aéroport Ben-Gourion peu avant 16h30 (13h30 GMT) à l'issue d'une visite de plus de six heures au cours de laquelle le président américain a prononcé un discours à la Knesset, le parlement israélien, à Jérusalem.

Donald Trump appelle les Palestiniens à se détourner du terrorisme

Donald Trump a appelé les Palestiniens à «se détourner pour toujours de la voie du terrorisme». 

«Israël sera toujours un allié des Etats-Unis», promet Donald Trump

«Israël sera toujours un allié des Etats-Unis», a déclaré Donald Trump devant la Knesset. 

Donald Trump promet la démilitarisation de Gaza

«Gaza sera démilitarisé, le Hamas désarmé et la sécurité d’Israël ne sera plus menacée», a promis Donald Trump. 

Donald Trump salue la «bravoure de Tsahal»

«Les ennemis de la civilisation battent en retraite grâce à la bravoure de Tsahal», salue Donald Trump. 

Donald Trump a évoqué l'implication militaire des Etats-Unis dans le monde

«Nous n’irons pas à la guerre, mais si nous devons faire la guerre nous gagnerons», a prévenu Donald Trump. 

Donald Trump s'est réjoui de la fin «d'une guerre»

«Ce n’est pas seulement la fin d’une guerre, c’est la fin de la terreur et de la mort», a indiqué Donald Trump devant les parlementaires israéliens.

 

Benjamin Netanyahou ouvre la voie à de nouveaux accords avec «des pays arabes ou musulmans»

Avec Donald Trump, Israël peut signer de nouveaux traités de paix avec des pays arabes ou musulmans, a déclaré Benjamin Netanyahou devant la Knesset. 

 

 

Benjamin Netanyahou : «Israël a payé un lourd prix, mais nos ennemis ont compris notre puissance et notre détermination»

À l’occasion de la libération des derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza, provoquant le déplacement de Donald Trump en Israël, Benjamin Netanyahou a salué la résilience de son peuple depuis la Knessel : «Israël a payé un lourd prix, mais nos ennemis ont compris notre puissance et notre détermination».

Benjamin Netanyahou a remercié Donald Trump pour son soutien

«Vous êtes le plus grand ami d'Israël», a indiqué Benjamin Netanyahou à destination de Donald Trump, depuis la Knesset. 

Benjamin Netanyahou n'ira pas au sommet pour la paix à Gaza pour cause de fête juive

Israël a annoncé que Benjamin Netanyahou n'irait pas à Charm el-Cheikh au sommet pour la paix à Gaza pour cause de fête juive.

Donald Trump très applaudi à la Knesset

Avant son discours très attendu à la Knesset, Donald Trump  a été acclamé par les parlementaires. 

Les 20 derniers otages israéliens vivants sont rentrés au pays

Les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient encore retenus dans la bande de Gaza sont rentrés en Israël lundi matin, a annoncé le gouvernement israélien.

Benjamin Netanyahou se rendra au sommet sur Gaza en Egypte

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra lundi au sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte, a annoncé la radio-télévision publique israélienne. 

Selon cette source, cette décision intervient après une discussion entre Benjamin Netanyanou et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui co-présidera le sommet avec le président américain Donald Trump. Le président palestinien Mahmoud Abbas sera également présent.

Donald Trump s'exprime devant les parlementaires de la Knesset

Le président américain prend la parole à la Knesset, le parlement israélien, devant les élus. 

Donald Trump est arrivé à la Knesset

Le président américain Donald Trump est arrivé à la Knesset, le parlement israélien. 

Il doit s'exprimer devant les parlementaires israéliens avant de rencontrer les familles des otages. 

13 otages israéliens vivants supplémentaires libérés

Le Hamas a remis à la Croix-Rouge 13 otages israéliens vivants supplémentaires, indique la télévision israélienne. 

La Chine salue la «libération des otages»

La Chine «salue» la libération d'otages israéliens. 

Mahmoud Abbas sera présent au «sommet pour la paix»

Mahmoud Abbas assistera au «sommet pour la paix» présidé par Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi ce lundi, organisé en Egypte. 

La Croix-Rouge en route vers Gaza pour récupérer d'autres otages

Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour récupérer lundi d'autres otages aux mains du Hamas après la libération d'un premier groupe de sept captifs. 

"La Croix-Rouge est en route vers un autre point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs otages lui seront remis", indique un communiqué de l'armée israélienne. 

Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis, Israël attend lundi le retour de 20 otages vivants enlevés lors de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, ayant déclenché la guerre, ainsi que celui d'un nombre encore indéterminé de dépouilles. En échange Israël doit libérer quelque 2.000 détenus palestiniens.

L'UE salue la libération des sept premiers otages israéliens

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a salué lundi la libération de sept otages israéliens libérés par le Hamas, en soulignant le rôle du président Trump dans cette "étape cruciale vers la paix".

"La libération d'otages est un succès majeur pour la diplomatie et une étape cruciale vers la paix. Le président Trump a rendu possible cette percée", a-t-elle déclaré sur X.

Donald Trump est arrivé en Israël

Le président des Etats-Unis Donald Trump est arrivé en Israël.

Il a été accueilli par le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Emmanuel Macron partage la joie «des familles et du peuple israélien»

«Je partage la joie des familles et du peuple israélien, car sept otages viennent d'être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi avons récemment rencontré leurs parents», s'est réjoui Emmanuel Macron alors que sept otages vont être libérés ce lundi. 

Sur X, le chef de l'Etat a aussi déclaré que «la France sera impliquée à chaque étape du plan du président Trump, aux côtés des partenaires arabes qu'elle a contribué à mobiliser». 

Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge

Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge.

Sept premiers otages israéliens vont être libérés

Sept premiers otages israéliens vont être libérés. Leur état de santé serait jugé «satisfaisant».

Quels dirigeants présents en Égypte ce lundi ?

De l’Europe, au Proche-Orient, en passant par l’Asie, plus de vingt pays seront présents au Sommet de Charm Al-Cheikh pour la paix ce lundi. Un événement co-dirigé par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président américain Donald Trump qui entend mettre fin à la guerre à Gaza.

Retrouvez notre article juste ici.

La Croix-Rouge se rend au lieu de libération des otages

Selon les dernières informations, la Croix-Rouge serait en route vers un point de rassemblement dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde. 

Tsahal s'est dit prêt à a accueillir d'autres otages qui devraient être remis à la Croix-Rouge ultérieurement.

A quelques heures de la libération des otages, Israël retient son souffle
«Le Hamas est détruit, certes, mais les Israéliens vont-ils pouvoir vivre tranquilles sur leur terre ?», s'interroge ce Français vivant à Gaza
