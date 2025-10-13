Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont signé une déclaration sur Gaza lundi au cours d'une brève cérémonie organisée à Charm el-Cheikh après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
"Le document va détailler les règles et les dispositions et bien d'autres choses", a déclaré Trump en répétant par deux fois que "cela allait tenir", mais sans autre précision sur le texte signé lors d'un bref sommet international sur Gaza.
Plus d'informations à venir...
Le président américain Donald Trump a accueilli lundi le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, présent au sommet international sur Gaza organisé à Charm el-Cheick, en Egypte.
Les deux dirigeants qui ne s'étaient pas vus depuis 2017 ont échangé quelques mots, avant que Donald Trump ne pose avec lui pour la photo officielle en levant le pouce.
Mahmoud Abbas a été escorté par le président français Emmanuel Macron avant cet instant d'échange que Trump a eu avec tous les dirigeants présents.
Israël a annoncé avoir libéré lundi 1.968 prisonniers palestiniens en échange de la libération des 20 derniers otages vivants qui étaient encore retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza.
"L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages" dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.
Au total, "1.968 terroristes ont été libérés de la prison [militaire] d'Ofer [en Cisjordanie occupée] vers [ce territoire, y compris à] Jérusalem-Est [annexée par Israël], et [ont été acheminés] de la prison de Ktziot [dans le sud d'Israël] vers" la bande de Gaza, ajoute ce communiqué de l'administration pénitentiaire.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a affirmé lundi que Donald Trump, est "le seul capable d'apporter la paix" dans la région, en amont du sommet dédié à l'avenir du cessez-le-feu à Gaza.
"Tu es le seul capable d'apporter la paix dans notre région", a déclaré le président égyptien après avoir accueilli son homologue américain à Charm el-Cheikh, ville balnéaire du Sinai où les deux coprésident ce sommet international réunissant 31 dirigeants de pays et d'organisations internationales.
Plus d'informations à venir...
Les corps de deux otages décédés retenus dans la bande de Gaza ont été remis lundi à la Croix-Rouge par le Hamas, a indiqué l'armée israélienne.
"Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés ont été remis à la Croix-Rouge et sont en route vers les forces armées et de renseignement israéliens dans la bande de Gaza", a indiqué l'armée dans un message, précisant s'attendre au transfert sous peu de deux autres dépouilles.
Le président américain Donald Trump a atterri lundi à Charm el-Cheikh en Egypte où il doit co-présider le sommet sur Gaza après son discours à la Knesset, selon la télévision égyptienne.
Il est arrivé avec plus de trois heures et demie de retard sur son programme pour ce sommet international réunissant 31 dirigeants.
La Turquie a fait pression pour empêcher la venue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au Sommet sur Gaza à Charm-el-Cheikh, a indiqué lundi à l'AFP une source diplomatique turque.
"A l'initiative du président (Recep Tayyip) Erdogan et grâce aux efforts diplomatiques de la Turquie, avec le soutien des autres dirigeants, Netanyahu n'assistera pas à la réunion en Egypte", a déclaré cette source à l'AFP.
L'armée israélienne a indiqué lundi après-midi que la Croix-Rouge était en route pour aller récupérer des dépouilles d'otages retenus dans la bande de Gaza.
"Selon les informations reçues, la Croix-Rouge se rend actuellement au point de rencontre situé dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils d'otages décédés lui seront remis", indique l'armée dans un communiqué peu après que les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié les noms de quatre otages dont elles comptent rendre les dépouilles à Israël dans la journée.
Donald Trump a salué lundi la fin d'un "long cauchemar" pour les Israéliens et les Palestiniens, après le retour en Israël des 20 derniers otages encore en vie libérés par le Hamas dans la bande de Gaza en échange de premières libérations de détenus palestiniens.
Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié lundi après-midi les noms de quatre otages dont elles comptent rendre les dépouilles à Israël dans la journée.
"Les Brigades al-Qassam remettront aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025 les corps des prisonniers sionistes dont les noms suivent", indique le Hamas en donnant les noms de quatre otages décédés.
"Les familles des otages ont été choquées et consternées d'apprendre que seuls quatre corps d'otages décédés sur les 28 détenus par le Hamas" dans la bande de Gaza, seront rendus aujourd'hui", avait déclaré plus tôt le Forum des familles, la principale organisation israélienne militant pour la libération des otages.
Donald Trump a quitté Tel-Aviv lundi après-midi à bord de l'avion présidentiel américain Air Force 1 pour se rendre à un sommet sur Gaza organisé par l'Egypte à Charm el-Cheikh, ont conastaté des journalistes de l'AFP.
L'avion a décollé de l'aéroport Ben-Gourion peu avant 16h30 (13h30 GMT) à l'issue d'une visite de plus de six heures au cours de laquelle le président américain a prononcé un discours à la Knesset, le parlement israélien, à Jérusalem.
Donald Trump a appelé les Palestiniens à «se détourner pour toujours de la voie du terrorisme».
«Israël sera toujours un allié des Etats-Unis», a déclaré Donald Trump devant la Knesset.
«Gaza sera démilitarisé, le Hamas désarmé et la sécurité d’Israël ne sera plus menacée», a promis Donald Trump.
Lors de son discours à la Knesset en Israël ce lundi, Donald Trump a évoqué son plan de paix en 21 points : «Gaza sera démilitarisé, le Hamas désarmé et la sécurité d’Israël ne sera plus menacée» pic.twitter.com/QegEAd1axU
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
«Les ennemis de la civilisation battent en retraite grâce à la bravoure de Tsahal», salue Donald Trump.
Lors de son discours à la Knesset en Israël ce lundi, Donald Trump a évoqué le combat de l’armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le 7-Octobre : «Les ennemis de la civilisation battent en retraite grâce à la bravoure de Tsahal» pic.twitter.com/E9KUzxwrov
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
«Nous n’irons pas à la guerre, mais si nous devons faire la guerre nous gagnerons», a prévenu Donald Trump.
Lors de son discours à la Knesset en Israël ce lundi, Donald Trump a évoqué l’implication des Etats-Unis dans les conflits mondiaux : «Nous n’irons pas à la guerre, mais si nous devons faire la guerre nous gagnerons» pic.twitter.com/sMIgol1gqk
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
«Ce n’est pas seulement la fin d’une guerre, c’est la fin de la terreur et de la mort», a indiqué Donald Trump devant les parlementaires israéliens.
Lors de son discours à la Knesset en Israël ce lundi, Donald Trump a évoqué la collaboration entre Israël et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza : «Ce n’est pas seulement la fin d’une guerre, c’est la fin de la terreur et de la mort». pic.twitter.com/Es2xbxf3nZ
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
Avec Donald Trump, Israël peut signer de nouveaux traités de paix avec des pays arabes ou musulmans, a déclaré Benjamin Netanyahou devant la Knesset.
À l’occasion de la libération des derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza, provoquant le déplacement de Donald Trump en Israël, Benjamin Netanyahou a salué la résilience de son peuple depuis la Knessel : «Israël a payé un lourd prix, mais nos ennemis ont compris notre puissance et notre détermination».
A l’occasion de la libération des derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou a salué la résilience de son peuple depuis la Knessel : «Israël a payé un lourd prix, mais nos ennemis ont compris notre puissance et notre détermination» pic.twitter.com/YshT2WcGY7
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
«Vous êtes le plus grand ami d'Israël», a indiqué Benjamin Netanyahou à destination de Donald Trump, depuis la Knesset.
Lors de son discours à la Knessel ce lundi, à l’occasion de la venue de Donald Trump en Israël pour le jour de la libération des derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza, Benjamin Netanyahou a qualifié Donald Trump de «plus grand ami de l’Etat d’Israël». pic.twitter.com/AAEyOeGVva
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
Israël a annoncé que Benjamin Netanyahou n'irait pas à Charm el-Cheikh au sommet pour la paix à Gaza pour cause de fête juive.
Avant son discours très attendu à la Knesset, Donald Trump a été acclamé par les parlementaires.
Avant son discours très attendu à la Knesset, en Israël, le président américain Donald Trump a été acclamé pendant plusieurs minutes par les parlementaires. pic.twitter.com/di1P3KSAum
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
Les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient encore retenus dans la bande de Gaza sont rentrés en Israël lundi matin, a annoncé le gouvernement israélien.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra lundi au sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte, a annoncé la radio-télévision publique israélienne.
Selon cette source, cette décision intervient après une discussion entre Benjamin Netanyanou et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui co-présidera le sommet avec le président américain Donald Trump. Le président palestinien Mahmoud Abbas sera également présent.
Le président américain prend la parole à la Knesset, le parlement israélien, devant les élus.
Le président américain Donald Trump est arrivé à la Knesset, le parlement israélien.
Alors que les 20 derniers otages vivants retenus par le Hamas ont été libérés ce lundi, Donald Trump s'apprête à rencontrer Benjamin Netanyahou avant de s'exprimer devant le Parlement israélien et rencontrer des proches d'otages. pic.twitter.com/4stC7rhR8b
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
Il doit s'exprimer devant les parlementaires israéliens avant de rencontrer les familles des otages.
Le Hamas a remis à la Croix-Rouge 13 otages israéliens vivants supplémentaires, indique la télévision israélienne.
La Chine «salue» la libération d'otages israéliens.
Mahmoud Abbas assistera au «sommet pour la paix» présidé par Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi ce lundi, organisé en Egypte.
Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour récupérer lundi d'autres otages aux mains du Hamas après la libération d'un premier groupe de sept captifs.
"La Croix-Rouge est en route vers un autre point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs otages lui seront remis", indique un communiqué de l'armée israélienne.
Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis, Israël attend lundi le retour de 20 otages vivants enlevés lors de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, ayant déclenché la guerre, ainsi que celui d'un nombre encore indéterminé de dépouilles. En échange Israël doit libérer quelque 2.000 détenus palestiniens.
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a salué lundi la libération de sept otages israéliens libérés par le Hamas, en soulignant le rôle du président Trump dans cette "étape cruciale vers la paix".
"La libération d'otages est un succès majeur pour la diplomatie et une étape cruciale vers la paix. Le président Trump a rendu possible cette percée", a-t-elle déclaré sur X.
Le président des Etats-Unis Donald Trump est arrivé en Israël.
A quelques heures d'un sommet de la paix en Egypte pour discuter du plan pour la paix à Gaza, le président américain a atterri en Israël et a été accueilli par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. pic.twitter.com/R8XeJcFg32
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
Il a été accueilli par le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
«Je partage la joie des familles et du peuple israélien, car sept otages viennent d'être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi avons récemment rencontré leurs parents», s'est réjoui Emmanuel Macron alors que sept otages vont être libérés ce lundi.
I share the joy of the families and of the Israeli people as seven hostages have just been handed over to the Red Cross. My team and I had recently met their parents.
Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel and Guy Gilboa-Dalal are safe.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025
Sur X, le chef de l'Etat a aussi déclaré que «la France sera impliquée à chaque étape du plan du président Trump, aux côtés des partenaires arabes qu'elle a contribué à mobiliser».
Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge.
Sept premiers otages israéliens vont être libérés. Leur état de santé serait jugé «satisfaisant».
Les derniers otages retenus dans la bande de Gaza devraient être libérés ce lundi par le Hamas. Sept premiers individus ont été remis à la Croix-Rouge, selon des informations de Régine Delfour, envoyée spéciale de CNEWS qui est sur la place des otages à Tel-Aviv, en Israël. pic.twitter.com/5GjR6BxGzZ
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
De l’Europe, au Proche-Orient, en passant par l’Asie, plus de vingt pays seront présents au Sommet de Charm Al-Cheikh pour la paix ce lundi. Un événement co-dirigé par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président américain Donald Trump qui entend mettre fin à la guerre à Gaza.
Retrouvez notre article juste ici.
Selon les dernières informations, la Croix-Rouge serait en route vers un point de rassemblement dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde.
Tsahal s'est dit prêt à a accueillir d'autres otages qui devraient être remis à la Croix-Rouge ultérieurement.
Alors que la libération des derniers otages retenus par le Hamas est attendue dans la matinée de ce lundi 13 octobre, Régine Delfour, envoyée spéciale de CNEWS à Tel-Aviv, en Israël, a relaté l’attente interminable des Israéliens sur la place des otages. pic.twitter.com/c1Pi11JX8n
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025
Le Français vivant en Israël, Jacques Toledano, sur la libération des derniers otages détenus dans la bande de Gaza attendue ce lundi : «Le Hamas est détruit, certes, mais les Israéliens vont-ils pouvoir vivre tranquilles sur leur terre ?», dans #LaMatinalepic.twitter.com/1tVJnm5eu5
— CNEWS (@CNEWS) October 13, 2025