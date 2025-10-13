Toute l’actu en direct 24h/24
En directAccord de paix à Gaza : «Israël sera toujours un allié des Etats-Unis», promet Donald Trump

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Israël a accueilli les premiers otages que le Hamas avait promis de libérer dès ce matin. Ces libérations interviennent alors qu'un sommet international organisé en Égypte pour discuter de l’avenir de la bande de Gaza, en présence de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, doit également s'ouvrir. Suivez notre direct.
Déclaration
Donald Trump appelle les Palestiniens à se détourner du terrorisme

Donald Trump a appelé les Palestiniens à «se détourner pour toujours de la voie du terrorisme». 

Déclaration
«Israël sera toujours un allié des Etats-Unis», promet Donald Trump

«Israël sera toujours un allié des Etats-Unis», a déclara Donald Trump devant la Knesset. 

Déclaration
Donald Trump promet la démilitarisation de Gaza

«Gaza sera démilitarisé, le Hamas désarmé et la sécurité d’Israël ne sera plus menacée», a promis Donald Trump. 

Donald Trump salue la «bravoure de Tsahal»

«Les ennemis de la civilisation battent en retraite grâce à la bravoure de Tsahal», salue Donald Trump. 

En vidéo
Donald Trump a évoqué l'implication militaire des Etats-Unis dans le monde

«Nous n’irons pas à la guerre, mais si nous devons faire la guerre nous gagnerons», a prévenu Donald Trump. 

Déclaration
Donald Trump s'est réjoui de la fin «d'une guerre»

«Ce n’est pas seulement la fin d’une guerre, c’est la fin de la terreur et de la mort», a indiqué Donald Trump devant les parlementaires israéliens.

 

Déclaration
Benjamin Netanyahou ouvre la voie à de nouveaux accords avec «des pays arabes ou musulmans»

Avec Donald Trump, Israël peut signer de nouveaux traités de paix avec des pays arabes ou musulmans, a déclaré Benjamin Netanyahou devant la Knesset. 

 

 

Déclaration
Benjamin Netanyahou : «Israël a payé un lourd prix, mais nos ennemis ont compris notre puissance et notre détermination»

À l’occasion de la libération des derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza, provoquant le déplacement de Donald Trump en Israël, Benjamin Netanyahou a salué la résilience de son peuple depuis la Knessel : «Israël a payé un lourd prix, mais nos ennemis ont compris notre puissance et notre détermination».

Benjamin Netanyahou a remercié Donald Trump pour son soutien

«Vous êtes le plus grand ami d'Israël», a indiqué Benjamin Netanyahou à destination de Donald Trump, depuis la Knesset. 

Alerte
Benjamin Netanyahou n'ira pas au sommet pour la paix à Gaza pour cause de fête juive

Israël a annoncé que Benjamin Netanyahou n'irait pas à Charm el-Cheikh au sommet pour la paix à Gaza pour cause de fête juive.

Donald Trump très applaudi à la Knesset

Avant son discours très attendu à la Knesset, Donald Trump  a été acclamé par les parlementaires. 

Alerte
Les 20 derniers otages israéliens vivants sont rentrés au pays

Les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient encore retenus dans la bande de Gaza sont rentrés en Israël lundi matin, a annoncé le gouvernement israélien.

Alerte
Benjamin Netanyahou se rendra au sommet sur Gaza en Egypte

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rendra lundi au sommet sur Gaza à Charm el-Cheikh en Egypte, a annoncé la radio-télévision publique israélienne. 

Selon cette source, cette décision intervient après une discussion entre Benjamin Netanyanou et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui co-présidera le sommet avec le président américain Donald Trump. Le président palestinien Mahmoud Abbas sera également présent.

Alerte
Donald Trump s'exprime devant les parlementaires de la Knesset

Le président américain prend la parole à la Knesset, le parlement israélien, devant les élus. 

Donald Trump est arrivé à la Knesset

Le président américain Donald Trump est arrivé à la Knesset, le parlement israélien. 

Il doit s'exprimer devant les parlementaires israéliens avant de rencontrer les familles des otages. 

Alerte
13 otages israéliens vivants supplémentaires libérés

Le Hamas a remis à la Croix-Rouge 13 otages israéliens vivants supplémentaires, indique la télévision israélienne. 

La Chine salue la «libération des otages»

La Chine «salue» la libération d'otages israéliens. 

Mahmoud Abbas sera présent au «sommet pour la paix»

Mahmoud Abbas assistera au «sommet pour la paix» présidé par Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi ce lundi, organisé en Egypte. 

Alerte
La Croix-Rouge en route vers Gaza pour récupérer d'autres otages

Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour récupérer lundi d'autres otages aux mains du Hamas après la libération d'un premier groupe de sept captifs. 

"La Croix-Rouge est en route vers un autre point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs otages lui seront remis", indique un communiqué de l'armée israélienne. 

Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis, Israël attend lundi le retour de 20 otages vivants enlevés lors de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, ayant déclenché la guerre, ainsi que celui d'un nombre encore indéterminé de dépouilles. En échange Israël doit libérer quelque 2.000 détenus palestiniens.

L'UE salue la libération des sept premiers otages israéliens

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a salué lundi la libération de sept otages israéliens libérés par le Hamas, en soulignant le rôle du président Trump dans cette "étape cruciale vers la paix".

"La libération d'otages est un succès majeur pour la diplomatie et une étape cruciale vers la paix. Le président Trump a rendu possible cette percée", a-t-elle déclaré sur X.

Alerte
Donald Trump est arrivé en Israël

Le président des Etats-Unis Donald Trump est arrivé en Israël.

Il a été accueilli par le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Déclaration
Emmanuel Macron partage la joie «des familles et du peuple israélien»

«Je partage la joie des familles et du peuple israélien, car sept otages viennent d'être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi avons récemment rencontré leurs parents», s'est réjoui Emmanuel Macron alors que sept otages vont être libérés ce lundi. 

Sur X, le chef de l'Etat a aussi déclaré que «la France sera impliquée à chaque étape du plan du président Trump, aux côtés des partenaires arabes qu'elle a contribué à mobiliser». 

Alerte
Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge

Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge.

Alerte
Sept premiers otages israéliens vont être libérés

Sept premiers otages israéliens vont être libérés. Leur état de santé serait jugé «satisfaisant».

Quels dirigeants présents en Égypte ce lundi ?

De l’Europe, au Proche-Orient, en passant par l’Asie, plus de vingt pays seront présents au Sommet de Charm Al-Cheikh pour la paix ce lundi. Un événement co-dirigé par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président américain Donald Trump qui entend mettre fin à la guerre à Gaza.

Retrouvez notre article juste ici.

La Croix-Rouge se rend au lieu de libération des otages

Selon les dernières informations, la Croix-Rouge serait en route vers un point de rassemblement dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde. 

Tsahal s'est dit prêt à a accueillir d'autres otages qui devraient être remis à la Croix-Rouge ultérieurement.

En images
A quelques heures de la libération des otages, Israël retient son souffle
«Le Hamas est détruit, certes, mais les Israéliens vont-ils pouvoir vivre tranquilles sur leur terre ?», s'interroge ce Français vivant à Gaza
IsraëlHamasOtagesBenjamin NetanyahouConflit israélo-palestinien

