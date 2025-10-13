Le président américain Donald Trump est arrivé à la Knesset, le parlement israélien.
Alors que les 20 derniers otages vivants retenus par le Hamas ont été libérés ce lundi, Donald Trump s'apprête à rencontrer Benjamin Netanyahou avant de s'exprimer devant le Parlement israélien et rencontrer des proches d'otages. pic.twitter.com/4stC7rhR8b
Il doit s'exprimer devant les parlementaires israéliens avant de rencontrer les familles des otages.
Le Hamas a remis à la Croix-Rouge 13 otages israéliens vivants supplémentaires, indique la télévision israélienne.
La Chine «salue» la libération d'otages israéliens.
Mahmoud Abbas assistera au «sommet pour la paix» présidé par Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi ce lundi, organisé en Egypte.
Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour récupérer lundi d'autres otages aux mains du Hamas après la libération d'un premier groupe de sept captifs.
"La Croix-Rouge est en route vers un autre point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs otages lui seront remis", indique un communiqué de l'armée israélienne.
Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis, Israël attend lundi le retour de 20 otages vivants enlevés lors de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, ayant déclenché la guerre, ainsi que celui d'un nombre encore indéterminé de dépouilles. En échange Israël doit libérer quelque 2.000 détenus palestiniens.
La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a salué lundi la libération de sept otages israéliens libérés par le Hamas, en soulignant le rôle du président Trump dans cette "étape cruciale vers la paix".
"La libération d'otages est un succès majeur pour la diplomatie et une étape cruciale vers la paix. Le président Trump a rendu possible cette percée", a-t-elle déclaré sur X.
Le président des Etats-Unis Donald Trump est arrivé en Israël.
A quelques heures d'un sommet de la paix en Egypte pour discuter du plan pour la paix à Gaza, le président américain a atterri en Israël et a été accueilli par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. pic.twitter.com/R8XeJcFg32
Il a été accueilli par le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
«Je partage la joie des familles et du peuple israélien, car sept otages viennent d'être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi avons récemment rencontré leurs parents», s'est réjoui Emmanuel Macron alors que sept otages vont être libérés ce lundi.
I share the joy of the families and of the Israeli people as seven hostages have just been handed over to the Red Cross. My team and I had recently met their parents.
Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel and Guy Gilboa-Dalal are safe.…
Sur X, le chef de l'Etat a aussi déclaré que «la France sera impliquée à chaque étape du plan du président Trump, aux côtés des partenaires arabes qu'elle a contribué à mobiliser».
Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge.
Sept premiers otages israéliens vont être libérés. Leur état de santé serait jugé «satisfaisant».
Les derniers otages retenus dans la bande de Gaza devraient être libérés ce lundi par le Hamas. Sept premiers individus ont été remis à la Croix-Rouge, selon des informations de Régine Delfour, envoyée spéciale de CNEWS qui est sur la place des otages à Tel-Aviv, en Israël. pic.twitter.com/5GjR6BxGzZ
De l’Europe, au Proche-Orient, en passant par l’Asie, plus de vingt pays seront présents au Sommet de Charm Al-Cheikh pour la paix ce lundi. Un événement co-dirigé par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président américain Donald Trump qui entend mettre fin à la guerre à Gaza.
Selon les dernières informations, la Croix-Rouge serait en route vers un point de rassemblement dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde.
Tsahal s'est dit prêt à a accueillir d'autres otages qui devraient être remis à la Croix-Rouge ultérieurement.
Alors que la libération des derniers otages retenus par le Hamas est attendue dans la matinée de ce lundi 13 octobre, Régine Delfour, envoyée spéciale de CNEWS à Tel-Aviv, en Israël, a relaté l’attente interminable des Israéliens sur la place des otages. pic.twitter.com/c1Pi11JX8n
Le Français vivant en Israël, Jacques Toledano, sur la libération des derniers otages détenus dans la bande de Gaza attendue ce lundi : «Le Hamas est détruit, certes, mais les Israéliens vont-ils pouvoir vivre tranquilles sur leur terre ?», dans #LaMatinalepic.twitter.com/1tVJnm5eu5
