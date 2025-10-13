Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directAccord de paix à Gaza : le Hamas a remis à la Croix-Rouge 13 otages israéliens vivants supplémentaires

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Israël a accueilli les premiers otages que le Hamas avait promis de libérer dès ce matin. Ces libérations interviennent alors qu'un sommet international organisé en Égypte pour discuter de l’avenir de la bande de Gaza, en présence de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, doit également s'ouvrir. Suivez notre direct.
Donald Trump est arrivé à la Knesset

Le président américain Donald Trump est arrivé à la Knesset, le parlement israélien. 

Il doit s'exprimer devant les parlementaires israéliens avant de rencontrer les familles des otages. 

Alerte
13 otages israéliens vivants supplémentaires libérés

Le Hamas a remis à la Croix-Rouge 13 otages israéliens vivants supplémentaires, indique la télévision israélienne. 

La Chine salue la «libération des otages»

La Chine «salue» la libération d'otages israéliens. 

Mahmoud Abbas sera présent au «sommet pour la paix»

Mahmoud Abbas assistera au «sommet pour la paix» présidé par Donald Trump et Abdel Fattah al-Sissi ce lundi, organisé en Egypte. 

Alerte
La Croix-Rouge en route vers Gaza pour récupérer d'autres otages

Un convoi du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est en route vers un point de rendez-vous dans le sud de la bande de Gaza pour récupérer lundi d'autres otages aux mains du Hamas après la libération d'un premier groupe de sept captifs. 

"La Croix-Rouge est en route vers un autre point de rencontre dans le sud de la bande de Gaza, où plusieurs otages lui seront remis", indique un communiqué de l'armée israélienne. 

Dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis, Israël attend lundi le retour de 20 otages vivants enlevés lors de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, ayant déclenché la guerre, ainsi que celui d'un nombre encore indéterminé de dépouilles. En échange Israël doit libérer quelque 2.000 détenus palestiniens.

L'UE salue la libération des sept premiers otages israéliens

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a salué lundi la libération de sept otages israéliens libérés par le Hamas, en soulignant le rôle du président Trump dans cette "étape cruciale vers la paix".

"La libération d'otages est un succès majeur pour la diplomatie et une étape cruciale vers la paix. Le président Trump a rendu possible cette percée", a-t-elle déclaré sur X.

Alerte
Donald Trump est arrivé en Israël

Le président des Etats-Unis Donald Trump est arrivé en Israël.

Il a été accueilli par le président israélien Isaac Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Déclaration
Emmanuel Macron partage la joie «des familles et du peuple israélien»

«Je partage la joie des familles et du peuple israélien, car sept otages viennent d'être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi avons récemment rencontré leurs parents», s'est réjoui Emmanuel Macron alors que sept otages vont être libérés ce lundi. 

Sur X, le chef de l'Etat a aussi déclaré que «la France sera impliquée à chaque étape du plan du président Trump, aux côtés des partenaires arabes qu'elle a contribué à mobiliser». 

Alerte
Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge

Le Hamas a remis sept otages vivants à la Croix-Rouge.

Alerte
Sept premiers otages israéliens vont être libérés

Sept premiers otages israéliens vont être libérés. Leur état de santé serait jugé «satisfaisant».

Quels dirigeants présents en Égypte ce lundi ?

De l’Europe, au Proche-Orient, en passant par l’Asie, plus de vingt pays seront présents au Sommet de Charm Al-Cheikh pour la paix ce lundi. Un événement co-dirigé par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président américain Donald Trump qui entend mettre fin à la guerre à Gaza.

Retrouvez notre article juste ici.

La Croix-Rouge se rend au lieu de libération des otages

Selon les dernières informations, la Croix-Rouge serait en route vers un point de rassemblement dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde. 

Tsahal s'est dit prêt à a accueillir d'autres otages qui devraient être remis à la Croix-Rouge ultérieurement.

En images
A quelques heures de la libération des otages, Israël retient son souffle
«Le Hamas est détruit, certes, mais les Israéliens vont-ils pouvoir vivre tranquilles sur leur terre ?», s'interroge ce Français vivant à Gaza
IsraëlHamasOtagesBenjamin NetanyahouConflit israélo-palestinien

À suivre aussi

Libération des otages : «C’est un moment historique», salue Caroline Yadan
Gaza : qui sont les 7 premiers otages israéliens libérés par le Hamas ce lundi ?
Libération des otages israéliens : qu'est-ce que le Magen David Adom ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités