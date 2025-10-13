Accord de paix à Gaza : les retrouvailles émouvantes des otages Ziv et Gali Berman, ces jumeaux séparés depuis l'attaque du 7-Octobre

Le Hamas a libéré ce lundi les vingt derniers otages vivants des attaques du 7-Octobre. Après deux longues années de séparation, les frères Berman, détenus séparément par les terroristes, ont ainsi pu se retrouver. Quelques images diffusées sur les réseaux laissent transparaître leur émotion.

Enfin libres. Ce lundi 13 octobre, le Hamas a libéré les vingt derniers otages israéliens qui étaient retenus depuis 738 jours dans la bande de Gaza. Dans une série de sept messages publiés sur X, le ministère des Affaires étrangères israélien a salué leur «retour à la maison».

Parmi eux, les frères jumeaux Gali et Ziv Berman. Cela faisait près de deux ans qu’ils étaient séparés. Sur X, quelques photos de leurs retrouvailles prises par Tsahal ont été diffusées. On les voit s’échanger une accolade, sourire aux lèvres.

Un retour tant attendu

Les deux frères de 28 ans avaient été enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023 au kibboutz Kfar Aza. Techniciens lumière et son, ils travaillaient tous les deux sur des projets musicaux et événementiels. Au festival annuel «Festigal», où ils participaient, tout le monde attendait impatiemment leur retour.

Les frères jumeaux Gali et Ziv Berman. Enfin libres !



D’après ses proches, Ziv avait une personnalité plutôt réservée, tandis que son frère Gali était davantage chaleureux et extraverti, toujours prêt à aider les autres. Leur famille, qui s’était battue pour leur retour, les accueille à présent dans la joie.

Selon les informations de l’armée israélienne, ils sont désormais en route vers le territoire israélien. Deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, cette libération marque une étape-clé dans le plan présenté par Donald Trump pour mettre fin au conflit.