Les dépouilles de quatre otages retenus à Gaza ont été remises lundi par le Hamas à l'armée israélienne via la Croix-Rouge et sont arrivées sur le sol israélien, a annoncé l'armée.

"Quatre cercueils d’otages décédés, escortés par les forces de Tsahal et du Shin Bet (service israélien de sécurité intérieure, NDLR), ont franchi la frontière israélienne il y a peu de temps et sont actuellement en route vers l'Institut national de médecine légale, où auront lieu les procédures d’identification", a indiqué l'armée israélienne.

Le Hamas retient encore les dépouilles de 24 autres otages, qu'il a acceptées de restituer à Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu négocié sous l'égide des Etats-Unis et entré en vigueur vendredi à 09h00 GMT.

"Le Hamas est tenu de respecter l'accord et de prendre les mesures nécessaires pour restituer tous les otages décédés", indique lundi l'armée lundi.