Basilique Saint-Pierre : qu'est-ce qu'un rite de réparation, célébré après une profanation ?

Le 10 octobre, un individu profanait l’autel de la basilique Saint-Pierre en tentant d’y uriner. Pour réparer cette profanation, une cérémonie de réparation devait être organisée ce lundi.

Laver l'affront de façon spirituelle. Un rite de réparation devait être célébré à l’autel central de la basilique Saint-Pierre, ce lundi 13 octobre en début d’après-midi.

Cette cérémonie survient trois jours après un acte de profanation particulièrement choquant, survenu le 10 octobre.

D’après les vidéos largement relayées par les médias italiens, un homme s’est dévêtu devant l’autel de la Confession, le maître-autel situé sous le célèbre baldaquin du Bernin, avant de tenter d’uriner. Il a été rapidement intercepté par les agents de sécurité.

La basilique Saint-Pierre, victime de plusieurs profanations

Selon le droit de l’Église, lorsqu’un lieu sacré est profané par un acte gravement offensant, un rite pénitentiel doit être célébré.

À Saint-Pierre, cette responsabilité revient à l’archiprêtre de la basilique, le cardinal Mauro Gambetti, vicaire du pape, qui doit présider la cérémonie réparatrice à l’endroit même de l’incident.

En France, la cérémonie de l’acte de réparation est détaillée dans le cérémonial des évêques, explique le site spécialisé Aleteia.fr.

Concrètement, l’autel doit être débarrassé. Les signes exprimant la joie comme les fleurs, les bougies sont retirés. Dans un tel cas de figure, la célébration commence généralement par une entrée des célébrants de la sacristie jusqu’au chœur.

L'autel, mis à nu donc, est aspergé d'eau pour le purifier. Des lectures adaptées aux circonstances sont faites. A l'issue de la cérémonie, l’autel est alors à nouveau décoré.

Cette profanation n’est pas un cas isolé. Le 1er juin 2023, un homme torse nu, portant l’inscription «Sauvez les enfants d’Ukraine», avait réussi à atteindre l’autel. Un rite de réparation avait alors été organisé deux jours plus tard.

Plus récemment, le 7 février, un autre individu avait arraché la nappe de l’autel et projeté six chandeliers au sol, causant des dégâts matériels. Aucun rite n’avait, cette fois, été annoncé par le Saint-Siège.