Fin de la guerre, sécurité, reconstruction : quels sont les enjeux du sommet organisé en Egypte ce lundi pour la paix à Gaza ?

Plus d’une vingtaine de pays seront présents ce lundi à Charm el-Cheikh, en Egypte dans le cadre d’un sommet pour la paix à Gaza. Il s’inscrit dans la mise en œuvre des prochaines étapes de l’accord signé jeudi entre Israël et le Hamas.

Qu'attendre de ce sommet ? Ce lundi, plus de vingt pays se réuniront à Charm el-Cheikh, en Egypte dans le cadre d’un événement historique pour la paix à Gaza, a annoncé la présidence égyptienne dans un communiqué. Ce dernier sera co-présidé par Abdel Fattah al-Sissi et le chef d’Etat américain Donald Trump.

«Ce sommet vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et à ouvrir une nouvelle ère de sécurité et de stabilité régionales», est-il écrit dans l'annonce publiée samedi.

Dans un échange téléphonique la veille, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty et son homologue américain Marco Rubio ont évoqué «les modalités de mise en œuvre de la première phase de l'accord» entrée en vigueur le même jour de cet appel.

En effet, cette première étape doit permettre un accès massif de l’aide humanitaire, un arrêt des opérations militaires, ainsi que la libération des 48 otages restants (vivants ou morts). D’ailleurs, le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a annoncé ce dimanche que l'armée israélienne allait détruire tous les tunnels du Hamas dans le territoire palestinien, une fois ces derniers rentrés chez eux.

Obtenir un soutien international

Côté humanitaire, selon le bureau en charge de la question aux Nations unies, Israël a donné son accord pour l’entrée de 170.000 tonnes d'aide à Gaza.

Lors de son entretien avec Marco Rubio, Badr Abdelatty a également rappelé l'importance d'un suivi et d'une mise en œuvre de l'accord sur le terrain pour la première, mais aussi pour la deuxième phase qui doit encore être négociée.

Outre ces aspects qui devraient largement être abordés lundi à Charm el-Cheikh, ce sommet pourrait aussi permettre à Donald Trump de trouver des soutiens internationaux supplémentaires à son plan de paix selon le site américain Axios. En effet, des points difficiles doivent toujours être finalisés sur la gouvernance, la sécurité et la reconstruction après la guerre à Gaza.

Pour l’heure, de nombreux chefs d’Etat européens et arabes ont annoncé leur présence en Egypte. Hier encore, le président du pays Abdel Fattah Al-Sissi insistait sur un «déploiement des forces internationales dans la bande de Gaza et sur l'importance d'accorder une légitimité internationale à l'accord conclu par le Conseil de sécurité» à l’occasion d’un échange téléphonique avec son homologue chypriote Nikos Christodoulides.