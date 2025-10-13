Gaza : qui sont les 20 otages israéliens libérés par le Hamas ce lundi ?

Dans le cadre de l'accord de paix à Gaza, le Hamas a libéré l'intégralité des vingt otages qui étaient retenus dans le territoire palestinien ce lundi. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge et sont en route vers le territoire israélien.

Ils retrouvent enfin la liberté. Après 738 jours de captivité, soit un peu plus de deux ans, les vingt otages israéliens qui étaient retenus par le Hamas dans la bande de Gaza ont été libérés par le mouvement terroriste palestinien ce lundi.

Les premières libérations ont commencé tôt ce matin, aux alentours de 8h, quand Eitan Mor (25 ans), Gali et Ziv Berman (27 ans), Matan Angrest (22 ans), Omri Miran (48 ans), Alon Ohel et Guy Gilboa-Dalal (24 ans) ont été pris en charge par la Croix-Rouge, avant d'être remis à des soldats de Tsahal et ensuite transportés vers des hôpitaux.

Après 738 jours de captivité à Gaza, Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri et Guy rentrent enfin chez eux. 🇮🇱 pic.twitter.com/WEZ6dIStJ8 — Tsahal (@Tsahal_IDF) October 13, 2025

Des photos de certains d'entre eux ont été diffusées, à l'instar des frères jumeaux Gali et Ziv Berman, les traits tirés, mais visiblement heureux.

Twin brothers Gali and Ziv Berman.

Free at last.



Photo credit: IDF pic.twitter.com/hdb6ttLFhL — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025

Tous les otages ont été libérés

Un peu plus tard dans la journée, aux alentours de 10h45, l'armée israélienne a confirmé que les 13 derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza avaient été relâchés par le Hamas et qu'ils étaient désormais avec la Croix Rouge.

🟡 Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, 13 otages ont été pris en charge et sont en route vers les forces de Tsahal et du Shin Bet à Gaza. — Tsahal (@Tsahal_IDF) October 13, 2025

«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, 13 otages leur ont été transférés et sont en route» pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet, chargés de la sécurité intérieure, «dans la bande de Gaza», écrit l'armée dans un communiqué.

D'après un communiqué de Tsahal, il s'agit d'Elkana Bohbot, 36 ans, de Rom Braslavski, 21 ans, de Nimrod Cohen, 21 ans, d'Ariel Cunio, 28 ans, de David Cunio, 35 ans, d'Evyatar David, 24 ans, de Maxim Herkin, 36 ans, d'Eitan Horn, 38 ans, de Segev Kalfon, 27 ans, de Bar Kupershtein, 23 ans, de Yosef Haim Ohana, 24 ans, d'Avinatan Or, 32 ans, et de Matan Zangauker, 25 ans.

C’est officiel : il n’y a plus aucun otage israélien vivant détenu par le Hamas. pic.twitter.com/KXRqVgDNke — Tsahal (@Tsahal_IDF) October 13, 2025

Les familles des ex-otages ont pu assister à leur libération, grâce à des images tournées par les forces armées israéliennes, et même s'entretenir avec eux en appel vidéo.

🎗️Le moment où les familles des otages libérés ont vu leurs proches retrouver les soldats de Tsahal. pic.twitter.com/bzEAasgXIv — Tsahal (@Tsahal_IDF) October 13, 2025

«Bon retour à la maison»

À l'annonce des premières libérations, attendues depuis deux ans par le pays tout entier, des milliers de personnes massées sur la place des Otages à Tel-Aviv ont exulté.

À Tel Aviv, de nombreux Israéliens ont laissé éclater leur joie après l'annonce de la libération des premiers otages. © Ronen Zvulun / REUTERS

«On attendait ce moment, mais il reste de la tristesse pour ceux qui ne rentrent pas et pour les presque 2.000 morts de la guerre, deux ans de folie qui se terminent... Mais c'est une belle journée», a témoigné à l'AFP Ronny Edry, un enseignant de 54 ans.

Le Forum des familles d'otages israéliens s'est également réjoui de la libération des premiers otages, mais a affirmé que son combat ne serait «pas terminé» tant qu'ils ne seraient pas tous revenus en Israël, y compris les corps des otages décédés pendant leur captivité.

Ils «nous reviennent pour embrasser leurs familles qui ont œuvré sans relâche pour leur libération, leurs amis et une nation entière qui a cru et s'est battue pour ce jour», a indiqué la principale organisation de proches des captifs dans un communiqué.

«Notre combat n'est pas terminé. Il ne s'arrêtera que lorsque le dernier otage sera retrouvé et rendu en vue d'être enterré dignement. C'est notre devoir moral. Ce n'est qu'alors que le peuple d'Israël sera au complet», a-t-elle ajouté.

«Bon retour à la maison», a de son côté déclaré le ministère des Affaires étrangères israélien en souhaitant la bienvenue aux ex-otages.

«Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi-même avions encore vu récemment leurs parents», a écrit Emmanuel Macron plus tôt ce lundi sur X.

Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi-même avions encore vu récemment leurs parents.



Eitan Mor, Gali et Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel et Guy Gilboa-Dalal… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025

«La paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région», a ensuite assuré le président de la République.