Gaza : qui sont les 7 premiers otages israéliens libérés par le Hamas ce lundi ?

Dans le cadre de l'accord de paix à Gaza, le Hamas a libéré sept premiers otages ce lundi. Ils ont tous été pris en charge par la Croix-Rouge et sont en route vers le territoire israélien.

Ils retrouvent enfin la liberté. Après 738 jours de captivité, soit un peu plus de deux ans, sept premiers otages israéliens ont été libérés ce lundi matin par le Hamas, qui les détenaient à Gaza depuis le 7 octobre 2023, a annoncé l'armée israélienne sur X.

Après 738 jours de captivité à Gaza, Matan, Gali, Ziv, Alon, Eitan, Omri et Guy rentrent enfin chez eux. 🇮🇱 pic.twitter.com/WEZ6dIStJ8 — Tsahal (@Tsahal_IDF) October 13, 2025

Eitan Mor (25 ans), Gali et Ziv Berman (27 ans), Matan Angrest (22 ans), Omri Miran (48 ans), Alon Ohel et Guy Gilboa-Dalal (24 ans) ont été transportés par le Comité International de la Croix-Rouge avant d'être remis à des soldats de Tsahal à l'intérieur de la bande de Gaza pour se rendre dans le territoire israélien.

«Bon retour à la maison»

A l'annonce de ces premières libérations, attendues depuis deux ans par le pays tout entier, des milliers de personnes massées sur la place des Otages à Tel-Aviv ont exulté.

À Tel Aviv, de nombreux Israéliens ont laissé éclater leur joie après l'annonce de la libération des premiers otages. © Ronen Zvulun / REUTERS

«On attendait ce moment, mais il reste de la tristesse pour ceux qui ne rentrent pas et pour les presque 2.000 morts de la guerre, deux ans de folie qui se terminent... Mais c'est une belle journée», a témoigné à l'AFP Ronny Edry, un enseignant de 54 ans.

Le Forum des familles d'otages israéliens s'est également réjoui de la libération des premiers otages, mais a affirmé que son combat ne serait «pas terminé» tant qu'ils ne seraient pas tous revenus en Israël.

Ils «nous reviennent pour embrasser leurs familles qui ont œuvré sans relâche pour leur libération, leurs amis et une nation entière qui a cru et s'est battue pour ce jour», a indiqué la principale organisation de proches des captifs dans un communiqué.

Welcome Home!



After 738 agonizing days in captivity, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel, and Eitan Mor are returning to us to the embrace of their families who worked tirelessly for their release, to their friends, and to an entire… — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025

«Notre combat n'est pas terminé. Il ne s'arrêtera que lorsque le dernier otage sera retrouvé et rendu en vue d'être enterré dignement. C'est notre devoir moral. Ce n'est qu'alors que le peuple d'Israël sera au complet», a-t-elle ajouté.

«Bon retour à la maison», a de son côté déclaré le ministère des Affaires étrangères israélien en souhaitant la bienvenue aux sept ex-otages.

«Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi-même avions encore vu récemment leurs parents», a écrit Emmanuel Macron sur X.

Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi-même avions encore vu récemment leurs parents.



Eitan Mor, Gali et Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel et Guy Gilboa-Dalal… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025

«La paix devient possible pour Israël, pour Gaza et la région», a ensuite assuré le président de la République.