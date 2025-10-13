Inondations au Mexique : après une semaine de pluies torrentielles, le bilan s'alourdit à au moins 64 morts et 65 disparus

Après plusieurs jours de violentes pluies, le Mexique a annoncé, ce lundi 13 octobre, la mort de 64 personnes, auxquelles doivent être ajoutées 65 disparitions. Près de 10.000 soldats et des secours d’urgence ont été déployés pour venir en aide aux sinistrés.

Une semaine cauchemardesque. Selon l'AFP, le bilan des inondations, liées aux fortes précipitations qui touchent la quasi-totalité du Mexique depuis jeudi dernier, s'est alourdi à 64 morts.

Le gouvernement mexicain a annoncé le décès de 64 victimes et la disparition de 65 autres personnes dans plusieurs États situés dans une vaste zone montagneuse du centre et de l'est du pays, selon un communiqué du ministère de la Sécurité. Les régions les plus touchées sont celles de Veracruz (est), Hidalgo et Puebla (centre), a indiqué la responsable nationale de la protection civile, Laura Velazquez.

#ÚltimaHora



🚁 Tras las intensas lluvias en días pasados, así luce desde las alturas el afluente del río Moctezuma en la Huasteca Potosina 🌧️@PC_SLP@conagua_clima@GN_MEXICO_#NoticiasSLP#SLPpic.twitter.com/yCQNM48Lln — Código San Luis (@codigosanluisi) October 11, 2025

L'État d'Hidalgo, qui avait notamment annoncé 16 décès et 1.000 habitations impactées par les inondations, il y a plusieurs jours, récence désormais le plus grand nombre disparus. Au total, on compte 43 personnes ne donnant aucune nouvelles aux autorités.

Les images relayées sur les réseaux sociaux ont montré des voitures emportées par les eaux, ainsi que des personnes prises au piège dans leur domicile ou leur véhicule. Selon la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, plusieurs facteurs météorologiques se sont combinés, rendant «difficile d'avoir l'accès aux informations à temps sur cette situation, différente de ce qui se passe avec les ouragans».

Plus de 10.000 soldats déployés

Face à cette situation d’urgence, la présidente du Mexique, avait annoncé le déploiement du «plan DN-III-E» permettant de mettre à disposition des secours, 10.000 soldats et 512 équipements, dont 17 avions. En complément de cet appui logistique, «des abris ont été installés à Veracruz et à San Luis Potosí». Au total, ce sont «9.968 colis alimentaires et 117.000 litres d'eau en bouteille» qui ont été distribués.

La ayuda a la población afectada por las recientes lluvias y desbordamientos de ríos no se detiene, cuando México llama, la Marina responde



⚓️ En Poza Rica, Veracruz, tras el desbordamiento del Río Cazones, 1,236 elementos navales han auxiliado a más de 2,000 personas, a través… pic.twitter.com/DXtvkelZAB — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 11, 2025

La tempête tropicale Raymond, qui s’est abattu le long de la côte pacifique, a succédé à l’ouragan Priscilla, un temps élevé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, par le centre américain des ouragans (NHC).

Dans le Golfe du Mexique, à l'est du pays, une dépression au-dessus de la péninsule du Yucatan a produit une vaste zone d'averses et d'orages.

Chaque année, le Mexique subit, entre mai et novembre, la formation d'ouragans, tant sur sa côte pacifique qu'atlantique.