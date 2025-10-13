Les récifs de coraux ont franchi un «point de basculement» climatique, alertent des chercheurs

Dans une étude de référence publiée ce lundi, 160 chercheurs alertent sur l'état des récifs coralliens situés dans les zones tropicales. Selon eux, ces écosystèmes dépérissent massivement depuis deux ans, menaçant la survie de millions d'espèces marines.

La communauté scientifique tire la sonnette d'alarme. Une équipe internationale de quelque 160 chercheurs s'est penchée sur l'état de santé de la planète en scrutant des «points de basculement» potentiels qui pousseraient ses écosystèmes au bord du gouffre.

Si ces points sont franchis, un effet domino de catastrophes en cascade, souvent irréversibles, pourrait se déclencher et menacer la survie de nombreux êtres vivants.

Les coraux blanchissent et dépérissent massivement

«Malheureusement, nous sommes désormais quasi certains que nous avons franchi un de ces points de basculement pour les récifs coralliens tropicaux d'eaux chaudes», a expliqué à l'AFP l'auteur principal de l'étude publiée ce lundi, le Britannique Tim Lenton.

À 1,4°C de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, ces récifs «subissent un dépérissement sans précédent, affectant la subsistance de centaines de millions de personnes qui en dépendent», ainsi que la survie d'un million d'espèces marines, concluent les scientifiques dans leurs travaux.

Depuis la dernière édition de leur étude en 2023, ils ont observé une mortalité des coraux «sans précédent». Les récifs connaissent actuellement un épisode massif de blanchissement, signe de dépérissement, en cours depuis deux ans.

Les récifs se transforment en cimetière marin

Les coraux, barrières indispensables contre l'érosion et réservoirs de biodiversité, qui stockent également le carbone, blanchissent sous l'effet de la chaleur, ce qui les rend particulièrement vulnérables au réchauffement climatique.

À Costa dos Corais, dans l'est du Brésil, de larges pans de récifs coralliens blanchissent massivement et meurent. © Jorge Silva / REUTERS

Dans des océans plus chauds, ils expulsent les micro-organismes qui leur donnent leurs couleurs vives et leur fournissent leur nourriture, finissant par mourir de faim.

Les coraux morts ne laisseront que des squelettes sans tissus vivants, qui seront recouverts progressivement par des algues et colonisés par des organismes plus simples, avant de s'éroder et se briser.

Les signes vitaux de la Terre se dégradent

Les chercheurs estiment qu'avec à 1,5°C de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, la vaste majorité des coraux seront condamnés. Ce seuil sera franchi dans quelques années sauf réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre.

Cette limite de réchauffement, la plus ambitieuse de l'Accord de Paris (2015) est «sur le point de s'effondrer», a récemment alerté le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Et la dépasser placerait «le monde dans une zone de danger encore plus grand», a prévenu Tim Lenton.

Le moment de la publication de cette étude n'est pas choisi au hasard, puisque les négociateurs du monde entier se réunissent à Brasilia pour une pré-COP ce lundi et mardi, un mois avant l'ouverture de la grande conférence sur le climat à Belém, au Brésil.

Depuis deux ans, les signes vitaux de la Terre se sont dégradés. D'autres seuils pourraient également être franchis prochainement avec la fonte irréversible des calottes glaciaires polaires, l'effondrement de courants océaniques cruciaux ou le dépérissement de la forêt amazonienne, où se tiendra la COP30.