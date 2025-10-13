Libération des otages israéliens : qu'est-ce que le Magen David Adom ?

Alors que les otages israéliens doivent être libérés ce lundi dans le cadre de l’accord signé entre Israël et le Hamas le Magen David Adom est mobilisé pour assister les forces médicales de l’armée israélienne pour leur accueil.

«Le Magen David Adom a mobilisé toutes ses ressources pour cette mission. Nos équipes sont prêtes», soulignait tôt ce lundi Zaki Heller, porte-parole de cette organisation. Le MDA a déployé plusieurs véhicule afin d’aider les services de santé de Tsahal dans l’accueil des 20 otages, qui devaient être libérés ce lundi par le Hamas, conformément à l’accord signé jeudi.

Fondé en 1930, le Magen David Adom (Etoile rouge de david), équivalent israélien de la Croix-rouge, constitue aujourd’hui l’important le service de secours officiel du pays.

2.000 ambulances, 34.000 volontaires

Opérationnel sur terre, en mer et dans les airs, le MDA compte plus de 2.000 ambulances, deux bateaux et cinq hélicoptères. 3.000 salariés et 34.000 volontaires constituent les forces humaines du Magen David Adom. Après les attaques terroristes du 7-Octobre, l’organisation s’est également équipée de trois bus hors normes, capables de se transformer en véritables hôpitaux d’urgence.

Le Magen David Adom constitue également la plus grande banque de sang d’Israël.