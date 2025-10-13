Norvège : Oslo annonce la fermeture de l’ambassade du Venezuela trois jours après l’attribution du prix Nobel de la paix à María Corina Machado

Le Venezuela a fermé son ambassade en Norvège peu après que le comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de la Paix à la cheffe de l'opposition María Corina Machado.

Un prix qui n'est pas sans conséquence. Quelques jours après l’attribution du prix Nobel de la Paix à María Corina Machado, cheffe de l'opposition vénézuélienne, le gouvernement vénézuélien a annoncé, ce lundi 13 octobre, la fermeture de son ambassade en Norvège, invoquant une «réaffectation stratégique des ressources».

Le gouvernement du président Nicolas Maduro a expliqué dans un communiqué que le service consulaire pour les Vénézuéliens sera assuré par les missions diplomatiques, avec des précisions à venir dans les jours à venir.

Deux nouvelles ambassades dans des pays alliés

Parallèlement, deux nouvelles ambassades ont été créées au Burkina Faso et au Zimbabwe, «deux pays frères, alliés stratégiques dans la lutte anticoloniale et dans la résistance contre les pressions hégémoniques». Ces nouvelles délégations viseront à développer des projets mutuels dans l'agriculture, l'énergie, l'éducation, l'exploitation minière et d'autres intérêts communs.

La porte-parole du ministère norvégien des Affaires étrangères, Cecilie Roang, a qualifié cette décision de «regrettable» dans un courriel adressé à l'AFP. «Malgré nos divergences sur plusieurs points, la Norvège souhaite maintenir le dialogue avec le Venezuela et continuera d'œuvrer dans ce sens», a-t-elle ajouté.

Cette annonce est intervenue peu après que le comité Nobel norvégien a honoré María Corina Machado «pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte pour parvenir à une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie».

La lauréate de 58 ans, favorable aux opérations militaires américaines dans les eaux proches du Venezuela, a dédié son prix «au peuple vénézuélien en souffrance», ainsi qu'au dirigeant américain Donald Trump, également nominé.

Lors d'une apparition samedi sur Fox News, elle avait affirmé que le président américain le «mérite car non seulement il a participé à la résolution de huit guerres en quelques mois seulement, mais ses actions ont été décisives pour amener le Venezuela au seuil de la liberté».

De son côté, le président vénézuélien a qualifié la militante de «sorcière démoniaque», expression couramment utilisée par son gouvernement, sans mentionner directement la distinction.

Des tensions croissantes entre Caracas et Washington

«Nous voulons la paix et nous l’aurons, mais la paix avec la liberté, avec la souveraineté», a-t-il déclaré lors d’un événement commémorant la découverte des Amériques, célébré au Venezuela comme la Journée de la résistance indigène.

Ces fermetures sont également survenues dans un contexte de tensions croissantes entre Caracas et Washington. En effet, le Venezuela a sollicité l'aide des Nations Unies après plusieurs frappes militaires américaines meurtrières contre des navires au large de ses côtes caribéennes, accusés par Washington de transporter de la drogue. Certains alliés des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé à l'apaisement et au dialogue.

«La Petite Venise» a exprimé ses craintes d'une attaque armée imminente contre son territoire, Nicolas Maduro accusant les États-Unis de chercher à obtenir un changement de gouvernement.

Washington n'a pas répondu à cette accusation, mais a qualifié le dirigeant socialiste vénézuélien de chef illégitime d'un narco-État. Les États-Unis ont annoncé la création d'une nouvelle force opérationnelle de lutte contre le narcotrafic au sein de leur Commandement Sud, une branche militaire chargée de l'Amérique latine.

Les gouvernements du Zimbabwe et du Burkina Faso sont plus proches de celui de la Russie, qui a défendu le Venezuela à l'ONU.