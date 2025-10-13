Qu’est-ce que la médaille du président israélien, que le chef d'État d'Israël Isaac Herzog compte remettre à Donald Trump ?

Le président israélien Isaac Herzog a indiqué, ce lundi 13 octobre, son intention de remettre à Donald Trump, la médaille du président israélien. Il s’agit de la plus haute distinction civile du pays.

Un symbole fort. Isaac Herzog a annoncé vouloir décerner à son homologue américain Donald Trump la médaille du président israélien en remerciement pour sa contribution à la libération des otages retenus à Gaza, selon un communiqué officiel publié ce lundi 13 octobre. Alors que le président Trump a prononcé un discours à la Knesset (le Parlement israélien) dans le cadre de la libération des otages vivants et du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qu’il a lui-même parrainé, il devrait donc être informé du décernement de cette médaille par le chef de l'État Hébreu lui-même.

Cette distinction, qui est la plus haute distinction civile d’Israël, accordée à des individus ou des organisations qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l'État d’Israël ou à l'humanité par leur talent ou leurs services, sera officiellement remise au locataire de la Maison Blanche lors d’une cérémonie ultérieure à une date encore indéterminée.

Une décoration pour «son soutien indéfectible à l’État d’Israël»

«Grâce à ses efforts inlassables, le président Trump a non seulement aidé à ramener nos proches chez eux, mais a également jeté les bases d'une nouvelle ère au Moyen-Orient fondée sur la sécurité, la coopération et le véritable espoir d'un avenir pacifique», a déclaré M. Herzog.

Le président israélien a également porté au crédit de Donald Trump «son soutien indéfectible à l'État d’Israël», son parrainage des accords d'Abraham ayant permis une normalisation entre l'État hébreu et trois pays arabes (Bahreïn, Émirats arabes unis, Maroc) ou encore les bombardements américains sur les centres névralgiques du programme nucléaire iranien en juin.

Instauré en 2012, sous la présidence de Shimon Peres, Barack Obama a été le premier président américain en exercice à la recevoir, en 2013, pour sa «contribution unique et significative pour renforcer l'État d’Israël et la sécurité de ses habitants».