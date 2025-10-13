«Sans garde-fous, les chatbots peuvent mettre en danger nos enfants» : la Californie va réguler les «chatbots» issus d'une intelligence artificielle

La Californie a promulgué ce lundi 13 octobre une loi régulant les agents conversationnels, ou «chatbots» issus d'une intelligence artificielle. Cette mesure, la première de l'histoire des États-Unis, intervient après une série de suicides d'adolescents ayant eu des relations fictives intimes avec ces outils.

Une première aux États-Unis. La Californie est en effet le premier État américain à mettre en place une loi visant à réguler les chatbots issus d'une intelligence artificielle, la Maison-Blanche s'opposant fermement au contrôle de l'IA.

Mais face aux récents incidents ayant marqué la Californie, le gouverneur Gavin Newson a annoncé, dans un communiqué, que son État ne pouvait pas rester «les bras croisés». Dénonçant «des entreprises exerçant sans limites et sans rendre de comptes», il ne manque pas de citer les récents exemples tragiques pour justifier cette mesure : «Nous avons vu des exemples vraiment horribles et tragiques de jeunes qui ont été victimes de technologies peu régulées».

La loi SB243

«Nous pouvons continuer à être leader dans le domaine de l'IA mais nous devons agir de façon responsable, en protégeant nos enfants tout au long du chemin», a-t-il ajouté, la Californie abritant de nombreux sièges de leaders de l'intelligence artificielle au sein de la Silicon Valley : OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) ou encore xAI (Grok).

Dans son viseur notamment, via la loi SB243 : les agents conversationnels automatisés, appelés «chatbots». Ces derniers jouent un rôle prépondérant dans l'ensemble des histoires tragiques ayant secoué la Californie : ils sont les compagnons et les confidents fictifs des utilisateurs. Les plates-formes comme Replika ou Character.AI sont particulièrement concernées par la création de ces chatbots.

Character.AI a d'ailleurs été poursuivi en justice par les parents de l'un des adolescents ayant mis fin à ses jours en 2024. Il vivait une relation amoureuse avec une intelligence artificielle qui se comportait comme un personnage de la série Game of Thrones, qui l'aurait incité à avoir des pensées suicidaires.

Vérification d'âge et affichage de messages de prévention

Ce texte impose désormais une vérification d'âge mais aussi et surtout l'affichage de messages fréquents rappelant à l'utilisateur en ligne qu'il dialogue avec une machine. Ce rappel interviendra toutes les 3 heures, pour les utilisateurs mineurs. Les entreprises devront également travailler à la détection des pensées suicidaires et fourniront des accès à des programmes de prévention. Ils devront enfin transmettre des statistiques sur le sujet aux autorités.

À l'origine du texte, le sénateur californien Steve Padilla assure : «L'industrie technologique est encouragée à capter l'attention des jeunes et la retenir au détriment de leurs relations dans le monde réel».

«Les technologies émergentes comme les chatbots et les réseaux sociaux peuvent être source d'inspiration, éduquer et relier les gens, mais sans véritables garde-fous, elles peuvent aussi exploiter, égarer et mettre en danger nos enfants», a déclaré le gouverneur.