Sommet pour la paix à Gaza : quels dirigeants seront présents en Egypte ce lundi ?

Dans un communiqué publié ce samedi, la présidence égyptienne a annoncé la tenue d’un sommet international «pour la paix» à Gaza. Plus d’une vingtaine de chefs d’Etat seront donc en Egypte pour cet événement historique.

De l’Europe, au Proche-Orient, en passant par l’Asie, plus de vingt pays seront présents au Sommet de Charm Al-Cheikh pour la paix ce lundi. Un événement co-dirigé par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi et le président américain Donald Trump qui entend mettre fin à la guerre à Gaza et «renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient et à ouvrir une nouvelle ère de sécurité et de stabilité régionales».

Vu comme un rendez-vous historique s’inscrivant dans la première phase de l’accord signé jeudi derneir entre Israël et le Hamas, de nombreux chefs d’Etat ont tenu à participer à ce dernier. Ainsi, du côté de l’Europe, Emmanuel Macron (France), Friedrich Merz (Allemagne), Giorgia Meloni (Italie), Pedro Sanchez (Espagne), Keir Starmer (Grande-Bretagne) ou encore Nikos Christodoulides (Chypre) ont répondu à l'appel.

Les grandes institutions internationales seront quant à elles représentées par Antonio Costa, le président du Conseil de l'Union européenne. «Ce plan offre une vraie chance de construire une paix juste et durable, et l'UE est pleinement engagée pour soutenir ces efforts et contribuer à sa mise en œuvre», a souligné le porte-parole du dirigeant européen. Antonio Guterres, incarnera l'ONU dont il est le secrétaire général.

Ni ISraël, ni le Hamas ne seront présents

Le roi de Jordanie Abdallah II a aussi annoncé sa présence au sommet selon la télévision jordanienne. Il sera rejoint par le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier a d’ailleurs déclaré qu’il souhaite prendre part «avec la communauté internationale aux efforts de reconstruction d'infrastructures» à Gaza.

Concernant l’Asie, le Pakistan, par l’intermédiaire de son Premier ministre Shehbaz Sharif sera au rendez-vous selon la chaîne de télévision News 18. L’Indonésie, qui a déclaré vouloir participer «activement» à la reconstruction du territoire palestinien sera également à Charm Al-Cheikh selon le site américain Axios.

Le Hamas a annoncé qu'il ne participerait pas à la réunion. Un de ses hauts responsables, Hossam Badran, a déclaré à l'AFP que le mouvement islamiste palestinien agissait «par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens».

Israël a également annoncé qu'aucun de ses responsables ne sera sur place.