«Steadfast Noon» : ce que l’on sait de cet exercice nucléaire de grande ampleur mené par l’OTAN

L’exercice nucléaire de l’OTAN, Steadfast Noon, débutera ce lundi 13 octobre en Europe du Nord. Comme chaque année, l’Alliance atlantique procède à des exercices de dissuasion nucléaire.

Un entraînement annuel de grande envergure. Chaque année, les membres de l’OTAN se réunissent pour un entraînement nucléaire commun. Ce lundi 13 octobre marquera le début de quinze jours de manœuvres, impliquant des avions de chasse capables de transporter des ogives nucléaires américaines.

L’objectif est sans ambiguïté, comme l’a détaillé Mark Rutte, secrétaire général de l’OTAN : «Steadfast Noon constitue un test important de la dissuasion nucléaire de l’Alliance et envoie un message clair à tout adversaire : l’OTAN protégera et défendra tous ses Alliés».

Une mobilisation massive

Plus de 2.000 militaires seront déployés sur huit bases aériennes, avec divers types d’aéronefs. Les 71 avions à capacité nucléaire, bombardiers, chasseurs d’escorte, ravitailleurs, avions de reconnaissance et de guerre électronique, survoleront le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la mer du Nord, ainsi que l’espace aérien danois.

Cet exercice, planifié sur plus d’un an par 14 pays alliés, n’utilisera ni balle ni ogive nucléaire, bien que les États-Unis et le Royaume-Uni possèdent l’arme atomique. La France, également puissance nucléaire, ne participe pas au groupe de planification nucléaire de l’OTAN.

La majeure partie de l’exercice sera consacrée à la protection des armes nucléaires au sol, sous la direction du colonel Daniel Bunch, chef des opérations nucléaires de l’OTAN au quartier général militaire de l’Alliance, situé à Mons, en Belgique.

Bien que l’exercice n’ait pas de lien direct avec la Russie, il intervient au moment où les hauts dirigeants de l’OTAN expriment leurs préoccupations et surveillent de près les activités russes après plusieurs survols de drones au-dessus de pays européens.