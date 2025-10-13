Voici les 6 pays européens qui appliquent un impôt sur la fortune

L'impôt sur la fortune, qui vise à taxer les patrimoines les plus élevés, est au cœur des débats en France. En Europe, la majorité des pays n'appliquent pas cette fiscalité particulière.

Instaurer ou pas un impôt sur la fortune ? Le débat divise dans les rangs politiques. Peu de pays d'Europe l'appliquent, alors que la France réfléchit à un impôt partiel sur la fortune.

Plusieurs autres pays européens appliquaient un impôt sur la fortune par le passé mais l'ont abandonné au cours des dernières décennies. C'est le cas par exemple de l'Italie en 1992, de l'Autriche en 1994, de l'Irlande, du Danemark et de l'Allemagne en 1997, ou plus récemment de la Finlande (2006) et de la Suède (2007).

Voici les six pays qui appliquent, au moins partiellement, un impôt sur la fortune, selon données compilées par le groupement d'intérêt économique Toute L'Europe :

L'Espagne

Sur le plan régional, l'Espagne applique un impôt de 0,2% à 3,5% sur les actifs supérieurs à 700.000 euros. Au niveau national, 1,7 à 3,5% d'impôt sur les actifs au-dessus de 3 millions d'euros.

La Suisse

La Suisse a opté pour un impôt cantonal de 0,05% à 0,9% sur les actifs supérieurs à 105.000 euros.

La Norvège

Du côté de la Norvège, l'impôt est fixé à 0,7% en moyenne sur les actifs supérieurs à 145 000 euro sur le plan régional. À l'échelle nationale, il est d'1,1% sur les actifs supérieurs à 1,7 millions d'euros.

La France

La France opte, elle, pour un impôt partiel sur la fortune. Allant de 0,7% à 1,25% sur les actifs immobiliers supérieurs à 1,3 millions d'euros.

Les Pays-Bas

Aux Pays-Bas aussi, l'impôt sur la fortune est partiel. Il concerne le «rendement fictif» du patrimoine (épargnes, actions...), à hauteur de 36%.

La Belgique

En Belgique, l'impôt, également partiel, sur la fortune, concerne les actifs financiers supérieurs à 1 millions d'euros.