L'armée israélienne indique que la Croix-Roue est en route pour récupérer plusieurs dépouilles d'otages israéliens à Gaza.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi soir espérer un développement positif "dans les prochaines heures" à propos du retour en Israël de nouvelles dépouilles d'otages retenues à Gaza.
"Je crois que [...] nous recevrons bientôt des nouvelles, espérons-le dans les prochaines heures, concernant le retour d'autres otages tombés", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par son bureau. "Nous sommes déterminés à ramener tout le monde", a-t-il ajouté.
Donald Trump a exhorté mardi le Hamas à restituer les corps des otages décédés à Gaza, une étape qu'il juge nécessaire pour passer à la prochaine phase de son plan pour le territoire palestinien.
"Un grand fardeau a été levé, mais le travail N'EST PAS FINI. LES MORTS N'ONT PAS ETE REMIS COMME PROMIS!", a lancé le président américain sur sa plateforme Truth Social, au lendemain de son déplacement en Israël et en Egypte.
La principale association israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a divulgué mardi soir l'identité de la quatrième personne dont les restes ont été restitués la veille par le Hamas, indiquant qu'il s'agissait de Daniel Peretz.
Israël avait annoncé mardi avoir identifié les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas comme étant celles de trois Israéliens et d'un étudiant népalais, tous enlevés le 7 Octobre 2023. Le Forum des familles précise mardi soir que Daniel Peretz est l'un des quatre.
Originaire de Yad Binyamin, dans le centre du pays, le capitaine, âgé de 22 ans, a été tué dans l'attaque de son char le 7-Octobre.
La principale organisation israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a annoncé mardi soir que les restes de l'otage Yossi Sharab, avaient été identifiés parmi les dépouilles restituées la veille par le Hamas.
"Le Forum des familles des otages et des disparus soutient la famille de Yossi Sharabi en cette période difficile, après le retour hier de leur être cher (...) en Israël pour y être inhumé dignement", a déclaré l'organisation dans un communiqué.
Yossi Sharabi, a été tué dans un bombardement de l'armée israélienne sur le bâtiment où il était détenu avec deux autres otages. Israël a annoncé mardi avoir identifié les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas comme étant celles de trois Israéliens et d'un étudiant népalais, tous enlevés le 7 Octobre 2023.
L'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont réclamé mardi l'ouverture de tous les points de passage de la bande de Gaza pour permettre d'acheminer davantage d'aide humanitaire, suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
"A ma connaissance, tous les points de passage de Gaza ne sont pas ouverts à l'aide humanitaire. C'est le principal problème actuellement, et c'est ce que les humanitaires, y compris le CICR, ont réclamé au cours de ces dernières heures", a déclaré un porte-parole du CICR, Christian Cardon, lors d'un point de presse à Genève. Cette ouverture doit être effective "de toute urgence", a-t-il insisté.
"Nous demandons que les tous points de passage soient ouverts", a insisté à ses côtés un porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, Jens Laerke.
Les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas ont été identifiées, et parmi elle celle de l'étudiant népalais Bipin Joshi, a annoncé mardi l'armée israélienne.
"A l'issue du processus d'identification [des quatre dépouilles] par l'Institut national de médecine légale, les représentants de l’armée ont informé les familles de Guy Illouz, Bipin Joshi, et de deux autres otages décédés, dont les noms n'ont pas encore été autorisés à la publication par leurs familles, que leurs proches ont été ramenés pour être enterrés", indique un communiqué militaire.
Guy Illouz avait été enlevé au festival de musique Nova, théâtre du plus grand massacre (plus de 370 morts) perpétré par les commandos du Hamas le 7 octobre 2023. Etudiant en agriculture, Bipin Joshi avait été enlevé au kibboutz Aloumim.
Plus d'informations à suivre...