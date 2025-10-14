Retour de dépouilles d'otages : Benjamin Netanyahou espère du nouveau dans "les prochaines heures"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi soir espérer un développement positif "dans les prochaines heures" à propos du retour en Israël de nouvelles dépouilles d'otages retenues à Gaza.

"Je crois que [...] nous recevrons bientôt des nouvelles, espérons-le dans les prochaines heures, concernant le retour d'autres otages tombés", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par son bureau. "Nous sommes déterminés à ramener tout le monde", a-t-il ajouté.