Accord de paix à Gaza : les profils inquiétants de certains prisonniers palestiniens libérés

Dans le cadre de l'accord de paix entre Israël et le Hamas, l'Etat hébreu a relâché 1.968 Palestiniens qui étaient enfermés dans les prisons israéliennes. Et le profil de certains d'entre eux semble très préoccupant.

Le prix à payer pour le retour des otages. Israël et le Hamas ont procédé, lundi 13 octobre, à un échange entre les 20 otages vivants retenus à Gaza par le groupe terroriste et 1.968 Palestiniens emprisonnés sur le territoire israélien.

Parmi eux, environ 250, notamment condamnés pour avoir commis des assassinats ou des attentats, ont un profil jugé dangereux par les autorités de l'Etat hébreu.

Plusieurs terroristes ont été relâchés

C'est par exemple le cas d'Iyad Abu al-Rub, un haut commandant du Jihad islamique qui avait organisé dans les années 2000 des dizaines d'attentats, notamment un dans une discothèque de Tel Aviv, tuant des dizaines de personnes.

Ibrahim Alikam a, lui, assassiné une Israélienne et son fils de 12 ans, près de Ramallah, en Cisjordanie, en 1996. Un autre, Bahij Badr, avait été condamné plusieurs fois à la perpétuité : il avait tué 18 israéliens dans des attentats perpétrés à Jérusalem et Tel Aviv.

Enfin, Hussein Rwadra avait assassiné un soldat israélien à l'arme blanche. Autant de profils inquiétants qui suscitent la crainte de certains hauts responsables israéliens, qui ont mis en garde : «Nous libérons potentiellement le prochain Yahya Sinouar», l'ancien chef du Hamas éliminé à Gaza le 17 octobre 2024.

Considéré comme étant l'un des architectes des attaques du 7-Octobre, il avait été libéré en 2011 aux côtés d'un millier de prisonniers palestiniens en échange du soldat de Tsahal Gilad Shalit, capturé par un commando terroriste et retenu en otage à Gaza.