4 nouvelles dépouilles d'otages ont été remises par le Hamas à la Croix-Rouge, annonce l'armée israélienne

L'armée israélienne indique que quatre nouvelles dépouilles d'otages encore retenues par le groupe islamiste palestinien Hamas à Gaza avaient été remises à la Croix-Rouge.

"Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, quatre cercueils contenant les dépouilles des otages décédés ont été transférés sous sa garde et sont en route vers l'armée israélienne et le Shin Bet [service israélien de la sécurité intérieure, NDLR] dans la bande de Gaza", a indiqué l'armée dans un communiqué.