L'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont réclamé mardi l'ouverture de tous les points de passage de la bande de Gaza pour permettre d'acheminer davantage d'aide humanitaire, suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

"A ma connaissance, tous les points de passage de Gaza ne sont pas ouverts à l'aide humanitaire. C'est le principal problème actuellement, et c'est ce que les humanitaires, y compris le CICR, ont réclamé au cours de ces dernières heures", a déclaré un porte-parole du CICR, Christian Cardon, lors d'un point de presse à Genève. Cette ouverture doit être effective "de toute urgence", a-t-il insisté.

"Nous demandons que les tous points de passage soient ouverts", a insisté à ses côtés un porte-parole du Bureau de coordination des Affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, Jens Laerke.