Aviation : voici l'avion le plus vendu au monde, détrônant le Boeing 737

Jusqu’ici avion le plus vendu au monde, le monocouloir 737 du constructeur américain Boeing, connu plus simplement comme Boeing 737, a été détrôné en septembre par son rival européen.

Une bonne nouvelle pour Airbus. Le constructeur aéronautique américain Boeing fait face à une déconvenue de taille, depuis le mois de septembre dernier, son avion le Boeing 737 n’est plus le plus vendu au monde.

En effet, ce mardi 14 octobre, Boeing a indiqué sur son site internet avoir livré 55 avions en septembre, dont quarante 737 MAX - dernière version de la famille du 737. Des ventes qui ont porté le total à 12.254 exemplaires du 737 livrés depuis sa sortie en 1968, en incluant les versions d'affaires.

Un nombre dépassé par le constructeur européen Airbus et son avion A320. En effet, fin septembre, Airbus avait livré 12.257 exemplaires de son A320 entré en exploitation en 1988 (versions d'affaires incluses), d'après les chiffres annoncés le 8 octobre dernier.

Les deux familles d’avions ont connu des mises à jour importantes depuis leurs tout premiers vols, en particulier au niveau des moteurs et de leurs composants pour réduire notamment leur consommation de carburant, leur volume sonore.

Boeing impacté par les crashs aériens

Malgré vingt années d’écart pour le lancement de son A320, Airbus a donc dépassé les ventes de Boeing. Un changement qui peut s’expliquer par les difficultés subies par le constructeur américain.

En effet, les livraisons du 737 ont été brutalement interrompues pendant vingt mois dans le monde entier - davantage en Chine - après deux accidents du 737 MAX 8 en 2018 et en 2019, qui ont fait 346 morts.

Par ailleurs, sa production est actuellement plafonnée par le régulateur aérien (FAA) à 38 par mois depuis mars 2024, à la suite d'un incident en vol sur un 737 MAX 9 ayant fait quelques blessés légers.

De son côté, Airbus a également pâti ces dernières années de problèmes de moteurs et signalait encore fin juillet des «problèmes persistants d'approvisionnement en moteurs sur le programme A320».

Malgré cela, Boeing reste un très bon vendeur. En septembre, il a livré en septembre le 2.000e exemplaire du 737 MAX depuis sa sortie en 2017. C'est la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair qui l'a reçu, avec neuf autres exemplaires.