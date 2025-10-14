Brésil : le siège d’une grande roue se brise, un homme reste suspendu tandis que sa compagne tombe au sol (vidéo)

Le siège d'une grande roue s'est accidentellement brisé le 4 octobre dernier, dans la ville de Senador Guiomard, au Brésil. Un homme s'est retrouvé suspendu en hauteur sous les yeux de la foule alors que sa compagne est tombée au sol.

La peur de sa vie. Au Brésil, un homme a dû se suspendre au dessus du vide alors que le siège du manège qu'il empruntait s'est cassé. Sa compagne a été projetée au sol. Les deux victimes ont subi de légères blessures.

Les images de cet accident n'ont pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Au sein d'une fête foraine locale, dans une ville de 21.000 habitants de l'est de l'État de l'Acre, un homme est resté accroché à bout de bras à une barre de fer le reliant à son siège, à plusieurs mètres de hauteur.

Tombé quelques instants plus tard, sous les cris de la foule apeurée, le jeune homme a subi des blessures légères, selon la presse locale.