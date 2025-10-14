«Des mesures d'urgence sont nécessaire» : les médecins australiens se plaignent de prescriptions «excessives» de cannabis médical

L'industrie australienne du cannabis médical prescrit «de manière excessive» du cannabis sans véritable contrôle, ont dénoncé ce mardi les médecins et pharmaciens du pays, qui appellent à des «mesures d'urgence».

Une surdose dangereuse. Alors que la consommation de cannabis médical est autorisée en Australie depuis 2016, l’Association médicale australienne (AMA) et la Guilde pharmaceutique australienne ont déclaré que l'industrie délivrait trop souvent des ordonnances sans «surveillance clinique appropriée».

Elles redoutent une instrumentalisation du côté médical qui cacherait en réalité une consommation récréative, mais aussi la création de véritables addictions chez certains patients qui seraient traités pour des troubles mineurs.

«Des mesures d'urgence sont nécessaires afin de garantir que le cannabis médical soit prescrit, délivré et réglementé de la même manière que les autres médicaments qui peuvent entraîner une dépendance», selon la présidente de l'AMA, Danielle McMullen.

Tout en reconnaissant les preuves suggérant que le cannabis médical peut aider à traiter l'épilepsie, les nausées induites par la chimiothérapie ou la sclérose en plaques, les médecins ont averti que le système était «instrumentalisé».

65 milliards de dollars d'ici à 2030

«Il existe peu ou pas de preuves scientifiques pour bon nombre des problèmes pour lesquels il est prescrit, comme l'anxiété, l'insomnie ou la dépression», a également indiqué Danielle McMullen. Les médecins constatent par ailleurs «une consommation de cannabis médical chez des personnes souffrant déjà de troubles psychotiques».

Le quotidien The Age a révélé cette année qu'un médecin travaillant pour le géant du cannabis médical Montu avait délivré environ 72.000 ordonnances à quelque 10.000 patients en seulement deux ans. Selon le cabinet Grand View Research, le marché mondial du cannabis médical devrait atteindre plus de 65 milliards de dollars d'ici à 2030.