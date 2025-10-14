Enchaîné pendant deux ans, «traitement» sans anesthésie, sous-alimentation... Les témoignages glaçants des otages libérés par le Hamas après 738 jours de captivité

Libérés lundi, les 20 otages israéliens vivants qui étaient encore retenus à Gaza sont de retour en Israël. Certains ont déjà raconté des bribes de leur détention.

Après 738 jours de captivité, les désormais ex-otages israéliens sont enfin de retour chez eux. Libérés ce lundi, ils ont retrouvé leurs proches et ont commencé à raconter ce qu'ils ont vécu pendant ces deux ans sous le joug du Hamas.

Elkana Bohbot

D'après les informations relayées par la chaîne de télévision israélienne N12, Elkana Bohbot, 36 ans, a notamment indiqué avoir passé la majeure partie de sa captivité enchaîné dans des tunnels.

Il se souvient avoir demandé à l'un des gardes l'autorisation de se doucher le jour de son anniversaire de mariage. Son geôlier aurait d'abord refusé, avant de céder. Il lui a permis de se laver et l'a rasé dans le même temps.

Elkana Bohbot, qui était le coproducteur du festival Nova, au cours duquel près de 370 personnes ont été tuées le 7-octobre, souffre selon N12 de douleurs aux jambes et en bas du dos, ainsi que de maux d'estomac en raison d'une «suralimentation avant sa libération».

Matan Angrest

Sous-officier de l'armée israélienne, Matan Angrest, 22 ans, avait été capturé dans son char en lisière de la bande de Gaza.

Contrairement à la plupart des autres otages, il n'a pas été coupé du monde durant sa captivité : il a eu accès à certains médias et a notamment pu voir ses proches parler dans des vidéos montrant la place des Otages à Tel Aviv.

Sa main et ses doigts ont été grièvement blessés durant ces deux ans. Il a reçu des soins qui lui ont été administrés sans anesthésie, ce qui, selon N12, a aggravé son état.

Evyatar David

Le 7-octobre, Evyatar David, 24 ans, assistait avec son ami d'enfance Guy Gilboa Dalal au festival Nova. Tous deux ont été enlevés et ont passé la majeure partie de leur captivité ensemble, avant d'être séparés les deux derniers mois.

En août 2025, le Hamas avait diffusé une vidéo le montrant gravement sous-alimenté et visiblement affaibli. Selon son père, Avishai David, le jeune homme a été régulièrement privé de nourriture et d'eau mais a aussi subi des violences physiques et psychologiques.

«Il est encore faible, maigre. Il manque de minéraux et de toutes sortes de nutriments, a expliqué Avishai David. Il essaie de nous rassurer sur ce qu'il a vécu».

Avinatan Or

Participant lui aussi au festival Nova, Avinatan Or, 32 ans, avait été enlevé avec sa conjointe, Noa Argamani. Cette dernière avait toutefois été libérée en juin 2024, lors d'une opération militaire israélienne.

Avinatan Or a été complètement isolé durant sa captivité et n'a eu que très peu d'informations sur ce qui s'est passé après le 7-Octobre.

Il a été systématiquement affamé par ses geôliers et a perdu entre 30 et 40% de son poids d'après N12, qui cite un «premier rapport médical».

Gali et Ziv Berman

Ces frères jumeaux âgés de 28 ans ont été enlevés alors qu'ils se trouvaient dans le quartier des jeunes du kibboutz Kfar Aza, incendié par les commandos du Hamas. Leurs parents et leur frère aîné ont survécu à l'attaque.

Gali et Ziv Berman ont été détenus séparément, même s'ils se trouvaient dans la même zone de Gaza. Ils ont tous deux évoqué des périodes de pénurie alimentaire mais aussi des moments où il était possible d'obtenir «un peu plus de nourriture».

Longtemps coupés du monde, ils ont commencé à entendre les opérations de l'armée israélienne à proximité quelque temps avant leur libération.