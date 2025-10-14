Guerre en Ukraine : Donald Trump va recevoir Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche ce vendredi

Le président américain a confirmé ce lundi qu'il allait recevoir son homologue ukrainien vendredi prochain à Washington. Cela devrait être la troisième visite de Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

Nouvelle rencontre au sommet à Washington. Lors d'une escale sur le chemin du retour vers les Etats-Unis après sa visite en Israël et en Egypte sur l'avenir de Gaza, Donald Trump a confirmé à bord qu'il recevrait Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche vendredi prochain.

Une déclaration qui fait suite à celle du président ukrainien, qui avait affirmé un peu plus tôt ce lundi qu'il «rencontrerait le président Trump à Washington cette semaine», lors d'une conférence de presse à Kiev, avec la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

Des rencontres avec plusieurs responsables américains

«Nous avons besoin de discuter d'une série de mesures que je veux proposer au président», a-t-il ajouté, précisant qu'il aurait également «d'autres réunions» avec des responsables américains, notamment des représentants «d'entreprises militaires» et des élus du Congrès.

Today, Ukraine welcomed EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy @KajaKallas. Kaja has done a lot to help Ukraine, and we are grateful for all the support.



We discussed the most important issues and covered all challenges – energy, strong pressure on Russia… pic.twitter.com/F8VHXSOA3y — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025

«Le sujet principal sera la défense antiaérienne, mais j'aurai aussi des rencontres avec des entreprises du secteur de l'énergie», a poursuivi Volodymyr Zelensky.

Ces derniers jours, l'Ukraine est visée par de nouvelles vagues de bombardements russes sur ses infrastructures énergétiques, qui menacent de priver de lumière et de chauffage de très nombreux Ukrainiens à l'approche de l'hiver.

Donald Trump menace Vladimir Poutine

Une délégation de hauts responsables ukrainiens, incluant la Première ministre, Ioulia Svyrydenko, le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak, et le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Roustem Oumerov, sont déjà en route pour les Etats-Unis, a indiqué lundi soir Volodymyr Zelensky sur X.

The Ukrainian delegation has departed for the United States: Prime Minister Yuliia Svyrydenko, Head of the Presidential Office Andriy Yermak, Secretary of the National Security and Defense Council Rustem Umerov, and several representatives of the diplomatic sector. They will hold… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2025

«Je suis reconnaissant au président Trump pour notre dialogue et son soutien», a-t-il ajouté dans ce message, après avoir échangé deux fois en deux jours par téléphone avec Donald Trump, notamment «des capacités [de frappes] longue portée de l'Ukraine» contre la Russie.

Le président américain a assuré dimanche dernier qu'il pourrait menacer Vladimir Poutine de livrer à Kiev des missiles Tomahawk, si le Kremlin n'acceptait pas de mettre fin à la guerre qu'il a déclenchée en 2022.

Le 18 août, Donald Trump avait reçu Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, à la suite de sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska. La cordialité de cette rencontre avait contrasté avec la précédente en février.