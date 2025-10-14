Guerre en Ukraine : voici pourquoi la Russie saborde son propre réseau internet

Depuis plusieurs mois, les Russes constatent des coupures Internet pendant les alertes aux drones ukrainiens. Si certains pouvaient penser à un bug, elles sont en réalité délibérément effectuées par le Kremlin, pour plusieurs raisons stratégiques et militaires.

Un accès réduit à Internet. Depuis cet été, le peuple russe fait face à de multiples coupures Internet sur ses appareils électroniques. Plus de 2.000, précisément, ont été recensées entre juillet et août, selon des données du Financial Times. Si cela peut sembler anodin, chaque coupure coïncide en réalité avec une alerte aux drones, notamment ceux qui visent les raffineries.

En effet, pour se protéger des frappes de drones ukrainiens, le Kremlin a choisi une méthode radicale : couper l’internet mobile de ses propres citoyens. Si cette mesure peut s'avérer efficace sur le plan militaire, elle pénalise aussi les Russes, contraints de retirer de l'argent en liquide pour effectuer des règlements ou de se passer de téléphoner à des proches.

Empêcher la diffusion d'images sur les réseaux sociaux

Ces coupures Internet du côté de la Russie ont une logique bien définie. Car les drones ukrainiens à longue portée s'appuient sur des antennes-relais russes pour les guider, corriger leur trajectoire et transmettre des images en temps réel à leurs opérateurs. Ainsi, couper le signal empêche leurs adversaires de mener à bien ces actions.

Mais malgré cette raison officielle, pour certains spécialistes, cette coupure a aussi pour but d'empêcher les citoyens russes de publier des images des attaques ukrainiennes sur les réseaux sociaux. En effet, ces dernières, montrant des incendies et des explosions, sont devenues une source d'information pour Kiev, qui permettent d'évaluer les dégâts et la potentielle réussite de la frappe.

«La Russie coupe Internet pendant les alertes aux drones, certainement autant pour empêcher les citoyens de filmer les attaques en direct que pour garder les Ukrainiens en dehors du réseau», analyse pour Forbes, Heiner Philipp, un ingénieur ukrainien.

«Ne devenez pas des hipsters qui vivent dans le centre de Moscou»

Mais du côté des Russes, le mécontentement commence à se faire ressentir. Et pour cause : lorsqu'ils sont privés de données mobiles, il leur est impossible de payer par carte bancaire, mais aussi de joindre un proche ou encore de commander un VTC. Pour apaiser la grogne, le Moscow Times affirme que les autorités envisagent d’étendre le réseau Wi-Fi public.

Certains officiels ont aussi tenté, à leur manière, de minimiser la situation. «Ne devenez pas des hipsters qui vivent dans le centre de Moscou. La vie, ce n’est pas seulement le confort», a indiqué Vladimir Goutenev, un haut responsable de l’industrie russe, dans le média Life.ru.

Ce choix, de sacrifier sa population, n'est pourtant pas une valeur sûre pour la Russie, puisque l'Ukraine apprend de plus en plus à utiliser les satellites pour le guidage de ses drones.