Inde : quel est ce temple qui pourrait devenir le plus grand bâtiment religieux au monde ?

Un édifice religieux indien appelé Hare Krishna, situé dans la ville de Mayapur, dans l'est du pays, pourrait devenir la construction religieuse la plus vaste du monde d'ici à 2027, à la fin de sa construction.

Un lieu de culte démesuré. Même si le titre de plus grand édifice religieux mondial n'est pas officiellement décerné, le temple indien Hare Krishna pourrait surpasser de nombreux édifices réputés pour leur grandeur et devenir le plus vaste bâtiment religieux du monde.

Situé dans la ville de Mayapur, au bord du Gange, fleuve sacré indien, la construction d'un temple d'une envergure inédite est en passe d'être finalisée. Il est dédié au culte de Krishna, la divinité la plus vénérée du pays.

Le dôme qui domine le site trône lui à 113 mètres de haut. Son volume pourra notamment contenir 10.000 fidèles en son sein, en plus de nombreux bureaux, des hébergements et des restaurants. Au total, le chantier a représenté une dépense de 100 millions de dollars, soit 86 millions d'euros.

Les travaux y sont menés depuis 2007 et grâce aux investissements de l'ISKCON, l'Association internationale pour la conscience de Krishna et de la société américaine Ford, notamment Albert Ford, l'arrière-petit-fils du magnat de l'automobile. L'architecture du lieu semble s'inspirer du Capitole américain et ses vastes dômes blancs. Ici, les couleurs turquoises et dorés apparaissent également.

