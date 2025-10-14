Italie : trois carabiniers tués dans l'explosion d'une ferme lors de l'expulsion des occupants

Trois carabiniers italiens ont été tués, et une dizaine de membres des forces de l'ordre blessés, dans l'explosion d'une habitation ce mardi durant une procédure d'expulsion à Castel d'Azzano, dans le sud de Vérone. Les occupants sont suspectés d'être à l'origine des faits.

Un acte criminel. Alors qu'ils se trouvaient en pleine procédure d'expulsion de leur logement situé à Castel d'Azzano, dans le sud de Vérone, les occupants d'une ferme sont suspectés d'avoir provoqué une explosion tuant trois carabiniers italiens et blessant une dizaine de membres des forces de l'ordre, ont annoncé les pompiers et le ministre de la Défense italien. Une enquête est en cours.

Selon les premiers éléments, l'explosion de cette ferme aurait été déclenchée par ses trois occupants, une fratrie d'agriculteurs et éleveurs d'une soixantaine d'années en difficulté financière qui avaient déjà, lors d'une précédente tentative d'expulsion, menacé de faire sauter leur maison, a précisé l'agence de presse italienne Ansa.

Un acte intentionnel

«En entrant dans la maison, nous avons été confrontés à un acte de folie absolue : une bouteille de gaz a été enflammée et l'explosion a touché directement nos agents», a déclaré à l'Ansa le commandant des carabiniers de la province de Vérone, Claudio Papagno. «Il s'agit d'un bâtiment abandonné depuis plusieurs mois dont les occupants s'étaient barricadés à l'intérieur», a-t-il ajouté.

«Nous essayons évidemment de rassembler toutes les preuves dont nous disposons, mais c'est précisément notre reconstitution : un acte intentionnel commis lors de l'entrée des militaires», a précisé le commandant Claudio Papagno. Les deux frères, dont l'un avait pris la fuite après l'explosion, ainsi que leur sœur, ont été arrêtés, a relevé sur Facebook le président de la Vénétie, Luca Zaia.

Sur X, les pompiers ont précisé que trois carabiniers décédés avaient été extraits des décombres après l'explosion de cette ferme qui a provoqué son effondrement. Selon eux, douze agents des forces de l'ordre ont été blessés, ainsi qu'une femme, et sept pompiers ont par ailleurs été hospitalisés pour des contrôles.

Un pays en deuil

«C'est avec une immense douleur que j'ai appris ce matin la disparition tragique de trois carabiniers, tués durant leur service ce matin à Castel d’Azzano», a indiqué mardi le ministre de la Défense Guido Crosetto dans un communiqué. «J'exprime également ma plus profonde sympathie et mon soutien sans faille aux carabiniers, aux forces de l'ordre et aux pompiers blessés dans l'explosion», complète-t-il.

«Je suis avec compassion et tristesse l'évolution de ce dramatique événement, qui nous rappelle la valeur et le sacrifice quotidien de ceux qui servent l'Italie et ses citoyens», a réagi pour sa part sur X la Première ministre italienne Giorgia Meloni.