Venu pour stopper un tapage nocturne, un policier finit par danser avec les fêtards (vidéo)

Appelé à cause de la musique trop forte lors d'une soirée dans l’Oklahoma (États-Unis), un policier a fini par se déhancher sur la piste de danse. Les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Une scène totalement insolite. À Tulsa, dans l'État d'Oklahoma (États-Unis), un policier intervenant pour un tapage nocturne le 27 septembre dernier s'est finalement retrouvé à danser à la soirée.

La police locale a révélé cette histoire surprenante en partageant sur Facebook la vidéo de l'agent en train d'esquisser quelques pas pendant que des spectateurs le filmaient et l'encourageaient.

Vers 21h, les forces de l'ordre avaient reçu une plainte pour bruit excessif. L'interlocuteur au bout du fil a signalé que ses voisins avaient mis de la musique forte toute la journée et qu'elle voulait porter plainte.

«Beau geste, Officier Greene»

«Comme c'était la deuxième fois que les agents étaient appelés pour le même problème, l'agent Greene a dressé un procès-verbal pour nuisance sonore... mais pendant qu'il était là, il a pris quelques minutes pour montrer ses talents de danseur !», ont expliqué les policiers.

Les fêtards ont apparemment apprécié sa performance, puisqu'ils ont également accepté de réduire le volume peu après. «Beau geste, Officier Greene», a conclu la police. La vidéo est rapidement devenue virale, comptabilisant plus d'un million de vues.

De nombreux internautes ont salué le sens de l'humour des autorités. «Voilà comment on fait respecter l'ordre... Il leur a demandé de baisser la musique, a dansé avec eux, ils l'ont encouragé et je SAIS qu'ils lui ont offert une assiette», a commenté l'un d'entre eux.

En réponse aux commentaires, la police a précisé qu'elle ne pouvait pas débarquer et vous verbaliser dans votre jardin pour musique trop forte, bien qu'elle puisse le faire dans la rue pour les autoradios. «Cependant, si la tranquillité d’un citoyen est troublée à toute heure du jour ou de la nuit et qu’il souhaite déposer une plainte et obtenir une contravention, nous sommes tenus de le faire», a-t-elle ajouté.