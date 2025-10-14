Versement des pensions de retraite : vers des changements de date ?

Les pensions de retraite, habituellement versées en début ou fin de mois pour le mois précédent en fonction des caisses, doivent connaître des dates de versement modifiées en novembre prochain. Alors, quand recevrez-vous votre versement ?

Du changement dans les paiements. Le versement des pensions de retraite suit généralement un calendrier précis, selon les caisses d'affiliation, mais certaines dates différeront au mois de novembre, notamment en raison du jour férié de la Toussaint, qui tombe un samedi cette année.

Les anciens salariés du privé affiliés à la caisse complémentaire de l’Agirc-Arcco, qui reçoivent habituellement la retraite chaque 1er du mois, la recevront ainsi le lundi 3 novembre, comme le confirme le site officiel du service public sur son site web.

Pour le régime général de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), le versement à mois échu a été avancé au vendredi 7 novembre au lieu du 9 novembre, qui est un dimanche. Les travailleurs agricoles de la MSA bénéficieront du même changement.

Dans la fonction publique, les retraites de l’État, normalement versées en fin de mois, seront virées le 27 novembre. Pour la Caisse des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), le versement interviendra un jour plus tôt, le 26 novembre.

Attention, le délai réel d'apparition sur votre compte bancaire dépend de votre banque.