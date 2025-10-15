Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne respecte pas l'accord

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi soir que Israël reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, selon un communiqué de son bureau.

"Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les Etats‑Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale du Hamas", dit le communiqué.

M. Katz réagissait à l'annonce du groupe islamiste palestinien qui a dit plus tôt avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, ce qui selon le ministre israélien est une violation de l'accord qui stipule, écrit-il, que "le Hamas est tenu de restituer tous les otages décédés qu'il détient".