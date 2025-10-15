Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi soir que Israël reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, selon un communiqué de son bureau.
"Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les Etats‑Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale du Hamas", dit le communiqué.
M. Katz réagissait à l'annonce du groupe islamiste palestinien qui a dit plus tôt avoir remis toutes les dépouilles d'otages retenus à Gaza auxquelles il avait pu accéder, ce qui selon le ministre israélien est une violation de l'accord qui stipule, écrit-il, que "le Hamas est tenu de restituer tous les otages décédés qu'il détient".
Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi soir que les cercueils de deux otages avaient été remis par la Croix-Rouge aux forces israéliennes dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne a ajouté que les cercueils étaient en territoire israélien et "sont en route vers l'Institut national de médecine légale pour identification", selon un communiqué militaire.
La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine al-Qassam, a annoncé avoir "rempli son engagement au titre de l'accord (de cessez-le-feu, ndlr) en remettant tous les prisonniers israéliens vivants dont elle avait la garde, ainsi que les corps auxquels elle a pu avoir accès".
"Quant aux dépouilles restantes, leur récupération et leur extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial", dit encore le communiqué.
Le Hamas a remis ce mercredi à la Croix-Rouge deux nouvelles dépouilles d'otages israéliens. Elles sont en route vers Israël.
L'armée israélienne a indiqué mercredi soir que la Croix-Rouge était en route vers la bande de Gaza pour récupérer plusieurs dépouilles d'otages encore retenues par le mouvement islamiste palestinien Hamas.
"La Croix-Rouge se rend actuellement au point de rendez-vous dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs cercueils d'otages décédés lui seront remis", indique un communiqué de l'armée.
La France "condamne fermement les exécutions sommaires perpétrées ces derniers jours à Gaza par le Hamas", selon le ministère des Affaires étrangères, après la publication par le mouvement islamiste de mises à mort de personnes présentées comme des collaborateurs d'Israël.
Quelques heures plus tôt, un haut responsable américain pour le Moyen-Orient (Centcom) avait demander "instamment au Hamas de cesser de tirer sur les civils palestiniens innocents à Gaza".
Un haut responsable américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a appelé mercredi le Hamas "à cesser de tirer sur les civils palestiniens" après la publication par le mouvement islamiste palestiniens d'une vidéo montrant des exécutions sommaires de "collaborateurs" présumés.
"Nous demandons instamment au Hamas de cesser de tirer sur les civils palestiniens innocents à Gaza", a déclaré sur X Brad Cooper, le chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).
Israël a rendu mercredi les restes de 45 personnes aux autorités de la bande de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé du territoire palestinien, confirmant la poursuite du processus d'échange de dépouilles dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur entre Isrël et le Hamas.
La plage de Zikim, située dans le sud-ouest d'Israël, va symboliquement être rouverte ce jeudi 16 octobre, a annoncé Tsahal.
Elle avait été le théâtre, il y a cinq ans, de l'invasion par bateaux des terroristes du Hamas sur le sol de l'Etat hébreu.
L'armée israélienne a annoncé mercredi que la quatrième dépouille remise la veille au soir par le Hamas n'était pas celle d'un des otages de Gaza. "Une fois achevés les examens menés par l'Institut national médico-légal", il ressort que "le quatrième corps remis à Israël par le Hamas ne correspond à aucun des otages", indique un communiqué de l'armée. En vertu de l'accord d'échange auquel ont souscrit Israël et le Hamas dans le cadre de la trêve parrainée par le président américain Donald Trump, le mouvement islamiste palestinien s'est engagé à rendre tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza.
Trois des quatre dépouilles d'otages israéliens à Gaza rendues mardi soir par le Hamas ont été identifiées, ont indiqué mercredi matin les familles après avoir eu confirmation de l'identification de leur proche par l'Institut médico-légal national.
"C'est avec une immense tristesse et une immense douleur que nous annonçons le retour du corps de notre bien-aimé Ouriel Baruch de la bande de Gaza, après deux longues années de prières, d'espoir et de foi", a indiqué la famille de cet habitant de Jérusalem enlevé le 7 octobre 2023 à la fête techno Nova à l'âge de 35 ans.
Les proches de Tamir Nimrodi et Eitan Levy ont également annoncé leur retour en Israël. Chauffeur de taxi âgé de 53 ans, Eitan Levy avait été tué après avoir déposé une amie au kibboutz Beeri le matin de l'attaque du Hamas. Soldat âgé de 18 ans, Tamir Nimrodi avait lui été capturé dans une base militaire à la frontière de Gaza.
Plus d'informations à suivre...
Israël va autoriser mercredi la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Egypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN.
Avec cette réouverture, "600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés (mercredi) dans la bande de Gaza par l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs", indique le média sur son site internet sans citer de sources. KAN précise que cette réouverture de Rafah au passage de l'aide, décidée par "l'échelon politique", fait suite à la remise par le Hamas de quatre nouvelles dépouilles d'otages mardi soir dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump.