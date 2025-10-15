Toute l’actu en direct 24h/24
En directAccord de paix à Gaza : trois des quatre dépouilles d'otages israéliens ont été identifiées

Israël accueille les dépouilles d'otages. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Quatre dépouilles d'otages remises par le Hamas à la Croix-Rouge étaient de retour en Israël ce mardi soir. Après une cérémonie militaire, elles ont été transférées au centre de médecine légale afin d'être identifiées. Suivez notre direct.
Retour de dépouilles : les familles confirment l'identification de trois otages israéliens

Trois des quatre dépouilles d'otages israéliens à Gaza rendues mardi soir par le Hamas ont été identifiées, ont indiqué mercredi matin les familles après avoir eu confirmation de l'identification de leur proche par l'Institut médico-légal national. 

"C'est avec une immense tristesse et une immense douleur que nous annonçons le retour du corps de notre bien-aimé Ouriel Baruch de la bande de Gaza, après deux longues années de prières, d'espoir et de foi", a indiqué la famille de cet habitant de Jérusalem enlevé le 7 octobre 2023 à la fête techno Nova à l'âge de 35 ans. 

Les proches de Tamir Nimrodi et Eitan Levy ont également annoncé leur retour en Israël. Chauffeur de taxi âgé de 53 ans, Eitan Levy avait été tué après avoir déposé une amie au kibboutz Beeri le matin de l'attaque du Hamas. Soldat âgé de 18 ans, Tamir Nimrodi avait lui été capturé dans une base militaire à la frontière de Gaza.

La famille de l'otage Eitan Levy annonce le retour de sa dépouille en Israël

Plus d'informations à suivre...

La famille de l'otage Tamir Nimrodi annonce le retour de sa dépouille en Israël

Plus d'informations à suivre...

La famille de l'otage Uriel Baruch annonce le retour de sa dépouille en Israël

Plus d'informations à suivre...

La réouverture de Rafah va permettre le passage de 600 camions vers Gaza aujourd'hui

Plus d'informations à suivre...

Gaza : Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah

Israël va autoriser mercredi la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Egypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN. 

Avec cette réouverture, "600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés (mercredi) dans la bande de Gaza par l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs", indique le média sur son site internet sans citer de sources. KAN précise que cette réouverture de Rafah au passage de l'aide, décidée par "l'échelon politique", fait suite à la remise par le Hamas de quatre nouvelles dépouilles d'otages mardi soir dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump.

IsraëlGazaPalestineOtagesProche-Orient

