«Des avions de chasse et des navires de guerre des forces armées le suivent» : la présence d'un sous-marin russe en mer Baltique met la Suède en alerte

La marine suédoise a annoncé ce mercredi qu'elle suivait un sous-marin russe entré dans la mer Baltique la veille via les eaux territoriales danoises, mobilisant ses militaires pour traquer le submersible, en collaboration avec ses alliés militaires.

Un déplacement sous très haute surveillance. Ce mercredi, la marine suédoise a affirmé qu'un sous-marin russe avait fait son entrée dans la mer Baltique, mardi 14 octobre, via le Grand Belt, un détroit situé dans les eaux territoriales danoises.

Yesterday, a russian submarine entered the Baltic Sea via Great Belt. Swedish naval units and fighter jets met in Kattegatt. This is a routine mission which is carried out together with our allies. The Swedish armed Forces continue to have a good situational awareness. pic.twitter.com/9hFP49XBNh — Marinen (@Swedish_Navy) October 15, 2025

«Les avions de chasse et navires de guerre des forces armées ont retrouvé le sous-marin dans le Kattegatt (une partie du détroit entre le Danemark et la Suède, ndlr) et le suivent désormais», a déclaré l'armée suédoise sur X.

La mer Baltique au cœur des tensions avec la Russie

Les forces suédoises ont ensuite indiqué qu'il s'agissait d'une «opération de routine se faisant en collaboration étroite avec» leurs alliés, assurant avoir une «bonne vue d'ensemble de [leur] voisinage immédiat».

Il est courant que des submersibles et des navires de guerre russes croisent dans ces eaux. En effet, les bateaux et les sous-marins de la flotte de la Baltique, répartis entre les bases de Baltiisk, dans l'enclave de Kaliningrad, et de Kronstadt, dans le golfe de Finlande, doivent obligatoirement passer par le Grand Belt afin d'accéder à la mer du Nord, puis l'Atlantique.

À cause de cette configuration, la mer Baltique est devenue une zone de tension majeure dans le nord de l'Europe depuis l'invasion de l'Ukraine lancée par la Russie en février 2022. Selon le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, toute la région fait l'objet d'«attaques hybrides», en particulier de la désinformation et des sabotages de câbles sous-marins.

«La menace russe va très probablement durer longtemps» avait-il prévenu en janvier dernier, ajoutant que la Suède n'était «pas en guerre», mais «pas non plus la paix». Le pays avait d'ailleurs mis fin à deux siècles de neutralité militaire en rejoignant l'Otan en 2024.